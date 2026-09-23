Buscan a dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita tras ingresar al mar con alerta meteorológica vigente + Agregar ámbito en









Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo por aire, agua y tierra luego de que dos hombres, de 43 y 64 años, no regresaran de una salida en kayak. Uno de ellos alcanzó a pedir asistencia antes de perder contacto.

Prefectura intensifica la búsqueda de los kayakistas en Santa Teresita

Dos kayakistas de 43 y 64 años son intensamente buscados desde el lunes frente a las costas de Santa Teresita, luego de haber desaparecido en el mar durante una salida recreativa realizada en condiciones meteorológicas adversas. La Prefectura Naval Argentina mantiene activo un amplio operativo de búsqueda que incluye medios aéreos, embarcaciones y patrullajes terrestres en toda la zona del Partido de La Costa.

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Según la información oficial, los hombres ingresaron al agua a bordo de dos kayaks en un contexto de alerta meteorológica vigente por fuertes vientos. La situación encendió las alarmas cuando se perdió todo contacto con ambos y se confirmó que no habían regresado a la costa.

Un llamado de auxilio antes de la desaparición de los kayakistas El operativo se activó tras un aviso clave: uno de los kayakistas logró comunicarse con la Prefectura para informar que se encontraba a unas dos millas náuticas de la costa —más de tres kilómetros mar adentro— sin posibilidades de regresar por sus propios medios. A partir de ese contacto, se puso en marcha el protocolo de rescate.

De inmediato, la fuerza desplegó una embarcación local y un avión desde la Estación Aérea de San Fernando para iniciar los rastrillajes sobre el mar. Las condiciones climáticas, con ráfagas intensas y baja visibilidad, complicaron las tareas desde el inicio.

Hasta el momento, los resultados del operativo continúan siendo negativos y la búsqueda permanece activa en un amplio sector del frente marítimo. En paralelo, se sumaron guardacostas de mayor porte y patrullajes costeros en distintos puntos del litoral, desde Santa Teresita hasta Mar de Ajó, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda.

El dispositivo también incorporó colaboración de embarcaciones civiles que navegaban en la zona y relevamientos terrestres a pie sobre la franja costera. Según fuentes de la investigación, ambos hombres habían ingresado al mar cerca de las 10 de la mañana del lunes, pese a las advertencias sobre el estado del tiempo. Las ráfagas de viento habrían alcanzado los 60 kilómetros por hora, generando condiciones de riesgo para actividades náuticas. Hasta el momento, los resultados del operativo continúan siendo negativos y la búsqueda permanece activa en un amplio sector del frente marítimo.