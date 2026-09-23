Tiroteo en un banco de Lomas del Mirador: clientes redujeron a uno de los asaltantes + Agregar ámbito en









Tres delincuentes ingresaron a una sucursal del Banco Galicia, uno efectuó disparos y dos lograron escapar. No hubo heridos y la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona.

Violento asalto se dio en una sucursal bancaria de Lomas del Mirador

Un violento episodio se registró esta mañana en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando un grupo de tres delincuentes irrumpió en una sucursal del Banco Galicia con la intención de cometer un robo en el sector de cajeros automáticos.

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De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los asaltantes efectuó disparos dentro del establecimiento, generando momentos de pánico entre los clientes y el personal presente. A pesar del ataque, no se registraron heridos.

Reacción de los clientes y un detenido en el lugar En medio de la tensión, varios clientes reaccionaron rápidamente y lograron reducir a uno de los delincuentes dentro de la sucursal, impidiendo su fuga. El hombre quedó retenido en el lugar hasta la llegada de la Policía, que procedió a su detención.

Mientras tanto, los otros dos integrantes de la banda lograron escapar y permanecen prófugos. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo cerrojo en la zona para intentar dar con los responsables. Mientras tanto, los otros dos integrantes de la banda lograron escapar y permanecen prófugos. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo cerrojo en la zona para intentar dar con los responsables.

En el lugar trabajan efectivos policiales y peritos, mientras se intenta establecer si los asaltantes alcanzaron a sustraer dinero del banco durante el intento de robo.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del detenido y la causa continúa en investigación.