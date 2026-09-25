Bobby Flores sufrió un violento robo en su casa: lo golpearon y ataron a su familia

Un grupo de delincuentes ingresó al domicilio sin forzar la puerta y sorprendió al periodista, a su esposa y a sus dos hijos.

El conductor radial fue victima de un robo en su casa de Saavedra.

El conductor radial Bobby Flores fue víctima de un violento robo en su vivienda del barrio porteño de Saavedra . Según informó la Policía de la Ciudad, un grupo de delincuentes ingresó al domicilio sin forzar la puerta y sorprendió al periodista, a su esposa y a sus dos hijos , a quienes redujeron en sus respectivas habitaciones. Los asaltantes llevaban capuchas, ropa oscura y guantes.

Los delincuentes permanecieron algunos minutos dentro de la propiedad y luego escaparon del lugar con mochilas. Una vez que los asaltantes se retiraron, fue el propio Flores quien se comunicó con el 911 para alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.

Minutos después, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a los cuatro integrantes de la familia en el lugar, sin que fuera necesario realizar traslados.

El conductor, por su parte, presentó un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula . Su esposa, de 55 años, recibió un control clínico. En tanto, sus hijos, de 16 y 21 años, tenían traumatismos y edemas en las manos tras haber sido maniatados.

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron las tareas para intentar identificar a los responsables. Los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, con el objetivo de obtener imágenes que permitan reconstruir el ingreso a la vivienda y la posterior huida. En el caso interviene la Fiscalía de Saavedra-Núñez , que busca determinar las circunstancias del hecho y establecer quiénes participaron del robo.

Qué dijo Bobby Flores sobre el robo en su casa

Tras el robo en su casa, Bobby habló con algunos medios que se acercaron al lugar, “La familia está bien”, dijo el conductor radial al móvil de TN. Además, señaló que le subió la presión en un momento, pero ya se estabilizó.

Consultado acerca de las cosas que se llevaron, no quiso entrar en detalles, aunque aclaró por qué no pudo responder las consultas que le hicieron los periodistas durante todo el día. “Se llevaron mi teléfono... así que si me están llamando...”, precisó.

Mientras tanto, la radio Rock & Pop (donde Bobby hace años que trabaja) emitió un comunicado sobre lo sucedido. “Bobby está bien. Y hoy esa es la noticia que más nos importa”, expresó la emisora al dirigirse a quienes habían consultado por él.

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Bobby Flores ya había sufrido otro violento asalto en su casa

El conductor radial ya había sido víctima de un violento robo en su casa de Saavedra en 2014. El hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de agosto, cuando un grupo de entre ocho y diez delincuentes armados con cuchillos irrumpió en la vivienda.

En ese momento, Bobby Flores no estaba en la propiedad: se encontraba cenando a unas cuatro cuadras, en el restaurante de su cuñado. En la casa estaban su esposa y sus dos hijos, de 5 y 9 años, quienes fueron sorprendidos por los asaltantes.

En ese momento, los delincuentes se llevaron dinero, una computadora que contenía una colección musical que Flores había armado durante 15 años, una consola PlayStation, ropa y otros objetos de valor. Según contó entonces el conductor, los ladrones cargaron las pertenencias en el auto de su esposa y escaparon.