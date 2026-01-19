Se cumplen 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman + Seguir en









A más de una década del fallecimiento de Alberto Nisman, la fecha vuelve a instalarse como una efeméride que marcó la agenda pública argentina.

Se cumple un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Cada 18 de enero reaparece una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva. Pasaron once años desde la muerte del fiscal Alberto Nisman y, como ocurre con ciertas efemérides, el paso del tiempo no borró el impacto inicial ni la atención que genera su recuerdo.

El hecho ocurrió en 2015 y, desde entonces, el nombre de Nisman quedó asociado a una etapa específica de la historia reciente del país. Más allá de interpretaciones o debates, la fecha funciona como un punto de referencia temporal que muchos argentinos identifican de inmediato.

Alberto Nisman.jpg Una efeméride que persiste en la memoria Alberto Nisman tenía 51 años, cuando fue hallado sin vida en su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero. Su rol como fiscal federal y su trayectoria dentro del Poder Judicial lo habían convertido en una figura conocida incluso fuera del ámbito jurídico, algo poco habitual para funcionarios de ese perfil.

Había nacido el 5 de diciembre de 1963 y se había recibido de abogado en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera se especializó en investigaciones complejas y, con el tiempo, asumió responsabilidades que lo colocaron en el centro de la escena pública.

Con el correr de los años, el aniversario de su muerte se transformó en una fecha señalada. No necesariamente por actos oficiales, sino por la reaparición constante del recuerdo. Es uno de esos casos donde la efeméride no pierde vigencia, incluso para generaciones que eran adolescentes o niños cuando ocurrió el hecho.

1.jpg Alberto Nisman En este nuevo aniversario, el nombre de Nisman vuelve a circular como una referencia temporal inevitable de la Argentina reciente. Para algunos, es una fecha que invita al silencio; para otros, al repaso histórico. Once años después, la muerte del fiscal Alberto Nisman sigue siendo una de esas fechas que permanece en la agenda y en la memoria social.