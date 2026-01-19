Turismo: la suba del dólar desalentó el éxodo y la temporada es "mejor de lo esperada"

Los empresarios coinciden en que la ocupación es mejor que en los últimos dos años. Brasil está hasta un 60% más caro que el verano anterior.

En lo que al turismo refiere, el dólar importa. El salto de $1.100 a cerca de $1.500 durante 2025 desalentó la salida de argentinos del país y los empresarios del sector coinciden en que la temporada es “mejor de lo esperada” . Así, Brasil y Chile se encarecieron hasta un 60% con respecto al verano anterior. Reservas a último momento, alta ocupación los fines de semana, estadías más cortas y consumo restringido forman parte del reseteo sectorial.

Como cada verano, se desató un debate público sobre el desempeño de la temporada turística . La discusión, no exenta de pasiones político partidarias, busca oficiar de termómetro del bolsillo de los argentinos, aunque eso explica apenas una parte de la vida cotidiana de las personas y más puntualmente del sector que puede vacacionar.

Este año, los empresarios coinciden en que el comienzo de la temporada es mejor que la anterior . La magnitud del fenómeno es difícil de dimensionar dado que los datos oficiales llegan con demora. Además, ante los malos resultados, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, hizo un reconocible esfuerzo por destruir la estadística pública y, entre otras cuestiones, discontinuó datos propios y cortó el convenio que la cartera sostenía con el INDEC desde hace dos décadas.

“Esta temporada viene mejor que la temporada anterior y mejor de lo que pensábamos, creíamos que iba a haber más éxodo de lo que realmente hay” , dijo a Ámbito Daniel Prieto , presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

Según un análisis de la consultora Focus Market, hasta diciembre de 2025 el peso argentino acumuló una depreciación del 36,97% contra el dólar, mientras que la moneda chilena se apreció un 7,3%, el real brasileño un 7,78% y el peso mexicano un 12,98%.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 10.46.22

De esta forma, algunos productos típicos de la playa en Brasil como el queso, el choclo y los tragos, se incrementaron más del 60% para los turistas argentinos en el último año. Mientras que el clásico tour de compras de ropa y calzado en Chile, cuesta alrededor de un 52% más esta temporada.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 10.46.22-2

“El tipo de cambio influye. Con la depreciación de este año los pasajes aéreos terminan siendo una barrera muy grande para una familia tipo, que se termina volcando por el mercado local”, señaló a este medio Damián Di Pace, titular de la firma. “Además este año en comparación con un 2024 que fue muy malo y un 2025 que tampoco fue bueno, más argentinos se fueron de vacaciones, con estadías más cortas. La estabilidad ayuda”, sostuvo.

El turismo y los cambios en los hábitos de consumo

Los datos que confiaron distintas fuentes del sector a este medio, van desde el 70% hasta el 90% de ocupación hotelera, dependiendo del destino y del mes en cuestión. Aunque todos coinciden en que hay cambios los hábitos de los consumidores, ya sea por las ofertas online, los bolsillos flacos o los esquemas laborales híbridos.

“En Cariló arrancamos muy bien la última semana de diciembre y la primera semana de enero casi al 100%, ahora estamos en un 90%. Pinamar está más tranquilo en torno al 70% y subiendo los fines de semana, para febrero estamos en torno al 60%, va a ser mejor que la temporada pasada, aunque también estamos viendo estadías más cortas”, indicó a Ámbito Mauro Moyano, presidente de la Cámara de Turismo de Cariló.

Daniel Prieto, que está en contacto directo con representantes de las distintas regiones, dijo que la ocupación es más alta que la del año anterior y anticipó que el fin de semana de carnaval va a ser “muy bueno”. Aunque destacó que hay un cambio en los hábitos de los turistas que ahora hacen reservas a último momento y optan por estadías más cortas, también resaltó que el consumo per cápita es más bajo.

Los teatros de Mar del Plata son una muestra de esto último. El reconocido productor Carlos Rottemberg anticipó que este año el corte de tickets caerá un 15%, pese a los esfuerzos del sector para mantener la estabilidad de precios durante toda la temporada.