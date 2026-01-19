De esta forma tenés que pagar tus gastos en dólares de enero 2026 para evitar recargos

En enero, un cargo del 30% suele inflar el dólar del resumen. Hay una forma de no pagarlo y evitar que el banco te debite de más.

En enero, muchos resúmenes traen consumos en moneda extranjera y reaparece la misma duda: cómo pagar sin regalar plata. La clave está en entender cómo se arma el “ dólar tarjeta ” y aplicar un principio simple de arbitraje: no usar el camino más caro si existe una alternativa legal.

Aunque el cepo se flexibilizó, estos consumos siguen con un esquema especial. Si pagás el saldo en dólares con pesos, el banco usa una cotización más alta por una percepción del 30% . En cambio, si cubrís esa parte con dólares, ese recargo no corresponde y el ahorro puede ser fuerte.

Cuando los consumos en el exterior se saldan en pesos, se pesifican al tipo de cambio “turista” o “tarjeta”, que surge de la cotización oficial más el recargo del 30% . Ese adicional figura como percepción a cuenta de impuestos.

El dólar del resumen puede subir por un recargo automático: un paso simple evita pagar de más si cancelás el saldo correcto.

Con números concretos, un resumen con US$1.000 de gastos puede terminar mucho más caro si se paga en pesos : al valor oficial se le suma el 30% y el costo final por dólar se dispara. En cambio, si conseguís los dólares por home banking al valor oficial y pagás con esa moneda, evitás esa diferencia .

El punto central es este: el recargo se aplica únicamente cuando el pago del saldo en dólares se hace con pesos. Si la deuda en dólares se cubre con dólares depositados en tu caja de ahorro o ingresados antes del vencimiento, no corresponde la percepción.

Cómo pagar los gastos en dólares de la tarjeta en enero 2026

Primero, tenés que evitar que el banco te cobre todo en pesos por defecto. Si tenés débito automático, pedí un stop debit para que esa vez no se ejecute el débito completo en el vencimiento y no te termine duplicando pagos.

Segundo, pagá el saldo en dólares con dólares. Según el banco, podés hacerlo por home banking, en terminales de autoservicio usando fondos de tu caja de ahorro en dólares o llevando efectivo a una sucursal. Ojo: esa opción suele estar disponible solo hasta el vencimiento.

Tercero, pagá el saldo en pesos, pero sin incluir la percepción del 30% que aparece en el total. Ese recargo se identifica como “Percepción” y se puede dejar impago sin que genere intereses. Si ya lo pagaste, queda como percepción a cuenta de impuestos y se usa contra Ganancias o Bienes Personales, o se puede pedir devolución a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) si no corresponde esos tributos.