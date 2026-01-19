Paritarias: Maximiliano Pullaro aseguró que las clases empezarán "en tiempo y forma" en Santa Fe

El gobernador recorrió las obras en el colegio Normal 1 de Rosario. Anticipó que convocará a los gremios para iniciar las negociaciones salariales. El ciclo lectivo tiene fecha de inicio el 2 de marzo.

Maximiliano Pullaro anticipó que las clases comenzarán en tiempo y forma en Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , aseguró que "está garantizado que las clases van a empezar en tiempo y forma " en la provincia, al tiempo que anticipó que habrá una convocatoria a los gremios para discutir tanto las paritarias docentes como las estatales.

Este lunes, Pullaro recorrió las obras de remodelación del colegio Normal 1 de Rosario, en el marco del programa Abre Escuela, junto con el ministro de Educación José Goity . Luego de la actividad, el mandatario dialogó con la prensa y ofreció definiciones de cara a las negociaciones salariales.

Al respecto, el mandatario dijo que "va a haber una convocatoria" a los representantes sindicales, "como lo hacemos todos los años". "Vamos a seguir charlando para poder avanzar", sostuvo.

Acto seguido, aseguró que " está garantizado que las clases van a empezar en tiempo y forma " y sumó: "Estamos muy ocupados en el mejoramiento de la calidad educativa".

Según el calendario provincial, las clases en Santa Fe comenzarán el 2 de marzo y se extenderán hasta el 18 de diciembre. El receso invernal será del 6 al 17 julio.

Por otra parte, el gobernador radical sostuvo que a principios o mediados de febrero se verá el impacto que tuvo el plan de alfabetización que se llevó adelante en todo Santa Fe.

Adelantó una "mejora de las pruebas de fluidez lectora. Por primera vez se hizo un seguimiento individualizado de cada niño, que nos permite saber cómo leían hace dos años atrás y cómo están leyendo ahora".

Por su parte, el ministro Goity indicó: "Tenemos una prioridad, que es que las clases se den regularmente. Todo lo que hacemos tiene sentido si los jóvenes están aprendiendo y trabajando en las escuelas". "El ciclo lectivo se va a desarrollar con normalidad", reveló.

La semana pasada, Maximiliano Pullaro había anticipado que la premisa para las paritarias con la docencia y el resto de los trabajadores estatales será evitar la pérdida de poder adquisitivo.

"Siempre que nosotros recompusimos los salarios, le ganamos a la inflación", señaló. Como contó Ámbito, la declaración disparó un contrapunto con los gremios, que salieron al cruce del gobernador, volviendo a reclamar la reapertura de las negociaciones.

En esa línea, Jerónimo Ainsuain, secretario general del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), remarcó la urgencia de reabrir el diálogo paritario.

"Hemos sufrido una disminución de casi 30 puntos en nuestros salarios, lo que ha impactado directamente en nuestra capacidad de compra, por lo que la situación es insostenible", expresó durante una entrevista en "Radioeme". Para el dirigente, la tasa de renuncia de profesionales del sistema de salud estatal debería ser considera por las autoridades.