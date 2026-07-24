El calendario de feriados a nivel nacional se quedó sin fechas en julio y tanto trabajadores como estudiantes deberán aguardar hasta la próxima jornada libre de responsabilidades. Sin embargo, esto no aplica para todos los vecinos bonaerenses, ya que existen dos partidos que tendrán la chance de descansar unos días antes.
Cuáles son los partidos de Buenos Aires que tendrán un feriado la última semana de julio
Varios vecinos bonaerenses tendrán la posibilidad de descansar gracias a un día no laboral que pocos conocen y que beneficiará a dos municipios.
-
Varios partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado sorpresivo en julio 2026
-
Feriados 2026: la localidad de Buenos Aires que terminará julio con un fin de semana largo
A diferencia de lo que sucede a nivel país, provincias como Buenos Aires y sus distintos municipios o localidades cuentan con días donde se celebran fundaciones o fiestas patronales, los cuales benefician a ciertos sectores al brindarles un asueto. En este contexto, las comunidades de Guaminí y General Villegas tendrán grandes novedades.
Por qué es feriado el 28 de julio de 2026
Cabe remarcar que estas fechas no forman parte del calendario nacional de feriados y solo afectarán a los partidos de la provincia de Buenos Aires mencionados anteriormente. Tanto Guaminí como General Villegas celebrarán su aniversario fundacional este martes 28 de julio.
El primero de ellos fue creado formalmente ese mismo día de 1886, gracias a la promulgación de la Ley Provincial Nº 1827. Esta normativa dividió los extensos territorios de la frontera oeste bonaerense y dio nacimiento oficial a este distrito, el cual antes formaba parte de Adolfo Alsina.
En cuanto a General Villegas, coincide plenamente con la fecha exacta de Guaminí debido a que fue declarada municipio en el marco de la misma ley provincial. Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar a la decisión de sus empleadores ante los festejos.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados