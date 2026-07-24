Cuáles son los partidos de Buenos Aires que tendrán un feriado la última semana de julio + Agregar ámbito en









Varios vecinos bonaerenses tendrán la posibilidad de descansar gracias a un día no laboral que pocos conocen y que beneficiará a dos municipios.

Los vecinos de la provincia de Buenos Aires podrán aprovechar un asueto poco conocido. Depositphotos

El calendario de feriados a nivel nacional se quedó sin fechas en julio y tanto trabajadores como estudiantes deberán aguardar hasta la próxima jornada libre de responsabilidades. Sin embargo, esto no aplica para todos los vecinos bonaerenses, ya que existen dos partidos que tendrán la chance de descansar unos días antes.

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A diferencia de lo que sucede a nivel país, provincias como Buenos Aires y sus distintos municipios o localidades cuentan con días donde se celebran fundaciones o fiestas patronales, los cuales benefician a ciertos sectores al brindarles un asueto. En este contexto, las comunidades de Guaminí y General Villegas tendrán grandes novedades.

Esta jornada será ideal para descansar durante la semana. Freepik Por qué es feriado el 28 de julio de 2026 Cabe remarcar que estas fechas no forman parte del calendario nacional de feriados y solo afectarán a los partidos de la provincia de Buenos Aires mencionados anteriormente. Tanto Guaminí como General Villegas celebrarán su aniversario fundacional este martes 28 de julio.

El primero de ellos fue creado formalmente ese mismo día de 1886, gracias a la promulgación de la Ley Provincial Nº 1827. Esta normativa dividió los extensos territorios de la frontera oeste bonaerense y dio nacimiento oficial a este distrito, el cual antes formaba parte de Adolfo Alsina.

En cuanto a General Villegas, coincide plenamente con la fecha exacta de Guaminí debido a que fue declarada municipio en el marco de la misma ley provincial. Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar a la decisión de sus empleadores ante los festejos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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