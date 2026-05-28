Alerta global: las temperaturas seguirán cerca de niveles récord hasta 2030

Un informe de la ONU advirtió que las temperaturas globales seguirán cerca de niveles récord hasta 2030 y que el planeta podría volver a superar el umbral crítico de 1,5 °C. El Ártico se calentará a un ritmo mucho más acelerado que el resto del mundo y crecerá el riesgo de eventos climáticos extremos.

El informe también anticipa que uno de los próximos cinco años podría convertirse en el más cálido jamás registrado.

Las temperaturas medias del planeta continuarán en niveles históricamente altos durante los próximos cinco años y podrían superar nuevamente el récord alcanzado en 2024 . Así lo advirtió un informe elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) junto con la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office), que alertó además sobre un acelerado calentamiento del Ártico y un aumento de los fenómenos climáticos extremos.

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El reporte estima que la temperatura media global anual se ubicará entre 1,3 °C y 1,9 °C por encima de los niveles preindustriales registrados entre 1850 y 1900. En ese contexto, los especialistas consideran “muy probable” que entre 2026 y 2030 al menos un año vuelva a superar el umbral de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París.

“Hay evidencia muy clara de que el clima se está calentando y de que la temperatura media global continúa aumentando”, afirmó Melissa Seabrook, investigadora de la Met Office británica.

Los expertos remarcaron que el margen para evitar un calentamiento más severo se reduce cada vez más.

El informe también anticipa que uno de los próximos cinco años podría convertirse en el más cálido jamás registrado, superando incluso a 2024, que marcó un récord histórico al exceder por primera vez los 1,5 °C respecto de la era preindustrial.

De todos modos, los científicos aclararon que una superación temporal de ese umbral no implica automáticamente el fracaso del Acuerdo de París, ya que el compromiso climático se mide sobre promedios sostenidos de largo plazo y no sobre un único año.

Sin embargo, los expertos remarcaron que el margen para evitar un calentamiento más severo se reduce cada vez más. “La ventana para mantener la temperatura global en 1,5 grados se está cerrando rápidamente”, advirtió Seabrook.

El Ártico se calentará más rápido que el resto del planeta

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Uno de los datos más preocupantes del informe es la aceleración del calentamiento en el Ártico. Durante los próximos inviernos del hemisferio norte, las temperaturas en esa región podrían aumentar más de tres veces y media por encima del promedio global.

El estudio también prevé una reducción sostenida del hielo marino en zonas como el mar de Barents, el mar de Bering y el mar de Ojotsk.

Según los especialistas, estos cambios podrían alterar los sistemas meteorológicos globales y favorecer eventos climáticos más extremos en distintas regiones del mundo.

Además, se proyectan períodos más húmedos en el norte de Europa, Alaska, Siberia y el Sahel africano entre mayo y septiembre, mientras que la Amazonia enfrentaría condiciones más secas.

Por otra parte, el informe advierte sobre la posible llegada de un fuerte fenómeno de El Niño durante el invierno de este año, con chances de extenderse hasta 2027. El calentamiento de las aguas del Pacífico asociado a este fenómeno podría impulsar nuevas marcas récord de temperatura a nivel global.