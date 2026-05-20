"Donde empieza el futuro": UNICEF Argentina presentó su nuevo Programa de Trabajo y llamó a redoblar el compromiso con las infancias + Agregar ámbito en









Bajo el lema "Donde empieza el futuro", la organización lanzó una agenda estratégica de cooperación a cinco años para fortalecer las políticas públicas, ampliar el acceso a servicios esenciales y reducir las desigualdades que afectan a niñas, niños y adolescentes en el país.

Bajo el lema "Donde empieza el futuro”, y con la conducción de la periodista Carolina Amoroso, la actividad marcó el lanzamiento oficial de una nueva agenda de cooperación que busca contribuir a fortalecer políticas públicas, ampliar el acceso a servicios esenciales y reducir las desigualdades que afectan a niñas, niños y adolescentes en todo el país. UNICEF Argentina/Alejandro Ibáñez y Lili Morsia

UNICEF presentó su nuevo Programa de Trabajo para los próximos cinco años en Argentina en un evento realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). El encuentro reunió a representantes del Gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia y otros actores clave.

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Bajo el lema "Donde empieza el futuro”, y con la conducción de la periodista Carolina Amoroso, la actividad marcó el lanzamiento oficial de una nueva agenda de cooperación que busca contribuir a fortalecer políticas públicas, ampliar el acceso a servicios esenciales y reducir las desigualdades que afectan a niñas, niños y adolescentes en todo el país.

De esta manera, el programa de trabajo busca cooperar para que millones de chicas y chicos puedan acceder a una alimentación nutritiva, salud mental, vacunas, educación y aprendizajes de calidad, agua y saneamiento, cuidados respetuosos y protección social. “Si bien se han dado avances importantes durante el último ciclo de cooperación, debemos redoblar los esfuerzos y construir oportunidades para todos desde los primeros años de la infancia y a lo largo de toda la adolescencia", afirmó Rafael Ramírez Mesec, Representante de UNICEF en Argentina.

MALBA (1) UNICEF presentó su nuevo Programa de Trabajo para los próximos cinco años en Argentina en un evento realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). UNICEF Argentina/Alejandro Ibáñez y Lili Morsia

UNICEF y su estrategia de acción para la infancia en Argentina El nuevo programa combina estrategias complementarias ya que acompaña a los gobiernos en el diseño e implementación de políticas y programas para enfrentar los desafíos que atraviesan las chicas y los chicos, y en la aplicación de soluciones para mejorar el acceso a servicios esenciales en los lugares que más lo necesitan. “Esta hoja de ruta es el resultado de un proceso participativo que refleja las prioridades más urgentes que enfrenta la infancia en la Argentina. Para avanzar en las soluciones, es clave fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado”, aseguró el Representante.

Así, UNICEF definió líneas de acción para los próximos cinco años en áreas clave como salud y nutrición, aprendizajes y habilidades para la vida y el trabajo, reducción de pobreza y protección social y protección contra la violencia. “‘Donde empieza el futuro’ nos invita a imaginar ese país que queremos para cada niña, niño y adolescente. Ese futuro, con más chicos y chicas aprendiendo, creciendo sanos, protegidos y con oportunidades, se construye a partir de las decisiones que tomamos ahora”, sostuvo María Elena Úbeda, Representante adjunta de UNICEF Argentina. “Sabemos que cuando hay compromiso, inversión y trabajo conjunto, los cambios suceden; ese futuro es posible y empieza ahora en cada acción que emprendemos juntos por la infancia”. Mateo Estremé, Director general de Cooperación Intern. del Min. de Relaciones exteriores, Comercio internacional y culto (1) UNICEF trabaja en Argentina desde 1985 en la promoción y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño Créditos UNICEF Argentina/Alejandro Ibáñez y Lili Morsia Durante el evento, las autoridades de UNICEF, junto a Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos, Mateo Estremé, Director de Cooperación internacional de Cancillería, Miguel Simioni, Presidente del Consejo Empresarial por la infancia y la adolescencia (CEIA) y Verónica Giubergia, Presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), llamaron a reforzar el compromiso con la agenda de derechos de las chicas y los chicos y destacaron la importancia de trabajar de manera articulada para garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su máximo potencial. Además, participaron altas autoridades nacionales y subnacionales, representantes del cuerpo diplomático, líderes empresariales, referentes de la sociedad civil, del sistema de Naciones Unidas, líderes de opinión y celebridades, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar soluciones sostenibles y de escala. UNICEF trabaja en Argentina desde 1985 en la promoción y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional desde 1994, y ha acompañado al país en el diseño e implementación de políticas públicas, programas e iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las infancias y adolescencias. El nuevo Programa de Trabajo reafirma ese compromiso y propone una agenda común para avanzar hacia una sociedad más justa, donde las chicas y los chicos puedan crecer en entornos seguros, saludables y con oportunidades.

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