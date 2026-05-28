Brasil avanza con la reducción de la jornada laboral: Diputados aprobó el proyecto que elimina la escala 6x1

La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional impulsada por Lula da Silva que reduce la jornada laboral semanal y elimina el esquema 6x1. El proyecto prevé una aplicación gradual hasta alcanzar las 40 horas semanales y ahora deberá ser tratado por el Senado.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto fue sometido a dos votaciones en el plenario de la Cámara Baja.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal y pone fin al esquema laboral conocido como “6x1”, una modalidad que contempla seis días de trabajo por uno de descanso. La iniciativa, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ahora deberá ser debatida en el Senado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto fue sometido a dos votaciones en el plenario de la Cámara Baja, integrada por 513 diputados. En la primera instancia obtuvo 472 votos a favor y 22 en contra, mientras que en la segunda cosechó 461 apoyos frente a 19 rechazos.

El Proyecto de Enmienda Constitucional establece que el nuevo régimen laboral comenzará a aplicarse 60 días después de una eventual aprobación definitiva en el Congreso.

El proyecto de enmienda constitucional debe tener su sanción en el Senado.

La iniciativa prevé una implementación gradual de la reducción horaria para facilitar la adaptación de las empresas al nuevo esquema. En una primera etapa, la carga semanal pasará de 44 a 42 horas. Un año después, se reducirá nuevamente hasta alcanzar las 40 horas semanales.

El proyecto enfrenta la resistencia de sectores empresariales y entidades patronales, entre ellas la Confederación Nacional de la Industria, la Confederación Nacional del Comercio y la Federación de Industrias de São Paulo, que buscarán demorar el tratamiento en la Cámara alta.

En contrapartida, Lula y miembros de su gabinete impulsan negociaciones para acelerar el debate en el Senado y convertir la reforma en uno de los ejes centrales de la campaña electoral rumbo a las elecciones de octubre, en las que el mandatario buscará la reelección.

Lula celebró la aprobación en Diputados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2059827651804623002&partner=&hide_thread=false A aprovação do fim da escala 6x1 com redução de jornada e sem redução de salário, pela Câmara, é uma conquista histórica e civilizatória.



Um compromisso assumido pelo Governo do Brasil.



Mais do que horas no relógio, estamos devolvendo aos trabalhadores e trabalhadoras o… — Lula (@LulaOficial) May 28, 2026

“El fin de la escala 6x1 sin reducción del salario es una conquista histórica y civilizatoria”, expresó Lula en sus redes sociales tras la votación.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, del partido conservador Republicanos, sostuvo que la reforma implica “proteger el tiempo humano, proteger la economía, proteger la salud y la dignidad humana”.

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral volvió a ganar fuerza en distintos países en los últimos años, impulsada por debates vinculados a la productividad, la salud mental y el equilibrio entre vida laboral y personal.