El CFI busca instalar el debate sobre el uso estratégico del agua en la Argentina

El Consejo Federal de Inversiones reunirá a provincias y especialistas para debatir una estrategia federal sobre la gestión hídrica. Alertan por la falta de planificación, la baja eficiencia en infraestructura y la necesidad de administrar este recurso estratégico para la producción y el desarrollo económico.

El encuentro Federal de Agua se llevará a cabo entre el 27 y 29 de mayo en la sede del CIF.

Mientras las inundaciones y las sequías se vuelven cada vez más frecuentes, en la Argentina el agua todavía no ocupa un lugar central en la agenda política. Esa es la advertencia que hace Ignacio Lamothe, secretario General del CFI ( Consejo Federal de Inversiones ), quien sostiene que el país enfrenta un problema estructural: administrar este recurso sin planificación en plena crisis climática.

“El agua no está en el centro de la discusión política de la Argentina”, sentencia Lamothe en la previa de un encuentro federal del organismo donde pondrán sobre la mesa la necesidad de pensar de una vez por todas este recurso natural como estratégico para la economía del país.

Desde hace cinco años el CFI trabaja en iniciativas para fomentar la planificación hídrica en las 23 provincias donde tiene presencia. En ese período formó a 250 cuadros políticos y técnicos, creando una red federal que permitió avanzar con planes maestros del agua en ocho provincias.

Luego de una etapa de diagnóstico, los técnicos del organismo comandados por Teresa Oyhamburu, directora de Programas , detectaron que en la Argentina no existe una planificación estratégica del uso del agua. Entre los principales problemas identificaron la falta de coordinación entre provincias y el escaso entendimiento sobre la relevancia económica y productiva del recurso.

Para los especialistas, el agua no debería ingresar en la agenda pública únicamente por las inundaciones o las sequías. Advierten que todavía no existe plena conciencia sobre el valor estratégico del recurso para el desarrollo económico del país, especialmente si se tiene en cuenta que el 90% del agua utilizada en la Argentina se destina a la producción.

“Argentina tiene una oportunidad con la administración hídrica; la clave está en la gobernanza del recurso natural”, destaca Lamothe. En esa línea asegura que todavía no se toma dimensión del costo productivo del agua y de la necesidad de administrar el recurso con criterios de eficiencia y planificación.

Los números muestran el desafío: mientras en la Argentina la eficiencia general del uso del agua ronda entre el 40% y el 60%, en países como España alcanza cerca del 90%. Para los especialistas, esa brecha evidencia la necesidad de impulsar políticas públicas coordinadas.

El Plan Maestro del Agua -que actualmente se desarrolla en ocho provincias- busca transformarse en una estrategia integral para modernizar y optimizar la gestión de los recursos hídricos a largo plazo.

En esa línea, el CFI impulsa un Programa de Apoyo para la Tecnificación del Riego, una iniciativa que ya se implementa en Mendoza con el objetivo de optimizar el uso del recurso hídrico mediante innovación tecnológica y adaptación al cambio climático. Actualmente, la eficiencia en el riego ronda apenas el 30%, uno de los principales desafíos productivos detectados por el organismo. El programa combina asistencia técnica y herramientas de financiamiento para mejorar el uso del agua en las economías regionales.

Encuentro Federal del Agua

RIEGo El 90% del agua que se utiliza en el país es para la producción.

El Encuentro Federal del Agua tiene como propósito promover una visión federal compartida para la gestión del recurso, acordar prioridades, fortalecer la gobernanza y orientar políticas e inversiones destinadas a reducir el riesgo hídrico y garantizar la disponibilidad y calidad del agua.

La iniciativa forma parte de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, impulsada por el CFI junto a las provincias como un proceso de planificación estratégica para abordar desafíos estructurales y construir consensos de desarrollo a mediano y largo plazo.

Durante las jornadas se analizarán cinco dimensiones: disponibilidad, variabilidad y riesgo; agua potable y saneamiento; uso productivo y eficiencia; calidad del agua y ambiente; y gobernanza, planificación e inversión. El encuentro se realizará entre el 27 y el 29 de mayo en la sede del CFI.

El objetivo a largo plazo es avanzar hacia un acuerdo federal del agua que permita planificar el uso del recurso con una mirada estratégica y de largo plazo. En el CFI sostienen que el primer paso es instalar la discusión y comenzar a impulsar una administración más eficiente en todo el país. “Es un tema estratégico para la Argentina”, concluye Lamothe.