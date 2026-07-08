Cómo es la nueva línea de crédito para ganadería pensada para regenerar el suelo en el Gran Chaco + Agregar ámbito en









Sumatoria y la ONG The Nature Conservancy co diseñaron herramientas de evaluación y criterios de sustentabilidad para que los productores ganaderos que lideran la restauración del suelo y la conservación del ecosistema reciban mejores condiciones crediticias.

Sumatoria y The Nature Conservancy lanzaron una línea de crédito para impulsar la ganadería regenerativa en el Gran Chaco argentino. Sumatoria

En un contexto donde la producción agropecuaria enfrenta el desafío de aumentar su productividad sin comprometer los ecosistemas, Sumatoria y The Nature Conservancy (TNC) lanzan en Argentina una nueva línea de crédito orientada a impulsar el desarrollo y la adopción de la ganadería regenerativa en el Gran Chaco, uno de los territorios más relevantes y a la vez más amenazados de América del Sur.

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Este trabajo conjunto se inscribe dentro del marco de colaboración de Sumatoria con IFACC (Financiamiento Innovador para la Amazonía, el Cerrado y el Chaco), una plataforma de articulación entre bancos, inversores, empresas agroindustriales y proveedores de capital orientada a desarrollar y escalar mecanismos financieros innovadores que permitan aumentar la producción sin expandir la frontera agrícola sobre bosques nativos.

“A través de esta alianza, tendemos un puente directo entre la ciencia de la conservación y la economía real, demostrando que producir cuidando el ecosistema no solo es posible, sino financieramente viable.” dice Matías Kelly, director y co fundador de Sumatoria.

La nueva herramienta financiera busca incentivar inversiones en ganadería regenerativa mediante beneficios para productores que cumplan objetivos de sustentabilidad. Sumatoria “La ganadería regenerativa en el Gran Chaco representa una oportunidad histórica para mitigar el cambio climático. Con el acompañamiento de TNC, garantizamos que nuestras finanzas acompañen de forma transparente y rigurosa a los productores que eligen el camino de la transformación.” dice Fátima Ochoa, directora de Impacto de Sumatoria.

Por su parte, Diego Ivanier, líder de Finanzas de TNC Argentina, remarcó: "En Argentina, el crédito destinado a la ganadería representa menos del 1% del total de los créditos otorgados por el sector bancario.. Desde el año pasado, la industria ganadera ha visto fuertemente mejorados sus precios y las oportunidades de inversión. Hay una gran oportunidad para financiar el incremento de la producción pecuaria en el Gran Chaco a través de mejoras en la eficiencia del manejo,al tiempo que se protege el medioambiente. Desde TNC estamos muy satisfechos de haber colaborado con Sumatoria en definir los objetivos e indicadores de sustentabilidad ambiental de esta línea crediticia".

¿Qué hace única a esta línea financiera? Enfoque científico y de conservación: criterios de sustentabilidad claros y adaptados a la realidad del Gran Chaco Argentino. Financiamiento elegible: cubre infraestructura de pastoreo planificado, sistemas de agua, sanidad, nutrición, manejo del rodeo y capital de trabajo para la transición. Incentivo por resultados: cuenta con un esquema de pagos por resultados, donde los productores que demuestren avances y mejoras concretas podrán acceder a más beneficios en las condiciones de financiamiento como: - Reducción de la tasa de interés según el nivel de avance. - Extensión de plazos en función del cumplimiento de objetivos. ¿En qué consiste la colaboración técnica entre Sumatoria y TNC? El programa apunta a financiar mejoras productivas en el Gran Chaco sin expandir la frontera agropecuaria sobre bosques nativos. Sumatoria TNC actúa como el aliado estratégico clave en el diseño de las prácticas ganaderas de las líneas de financiamiento sostenible de Sumatoria. Juntos estamos trabajando en desarrollar: Criterios de Elegibilidad: Definimos las prácticas de manejo regenerativo que servirán de guía y requisito para los productores que accedan a los créditos.

Definimos las prácticas de manejo regenerativo que servirán de guía y requisito para los productores que accedan a los créditos. Herramientas de Medición: Co-creamos metodologías ágiles y robustas para que el productor pueda medir de forma real la evolución de su sistema productivo hacia un modelo de ganadería regenerativa, protegiendo sus recursos naturales.

Co-creamos metodologías ágiles y robustas para que el productor pueda medir de forma real la evolución de su sistema productivo hacia un modelo de ganadería regenerativa, protegiendo sus recursos naturales. Políticas de Impacto: Estructuramos procesos de evaluación que garanticen que cada peso invertido se traduzca en hectáreas bajo manejo sostenible y ecosistemas conservados. Una solución escalable para el Gran Chaco En un escenario de creciente demanda por sistemas productivos que cuiden el medioambiente, este instrumento representa un primer paso clave para impulsar la ganadería sostenible en el Gran Chaco argentino. Esta línea de crédito busca demostrar que es posible escalar un modelo para que la producción ganadera sea más rentable y contribuya activamente a la conservación. ¿Quiénes pueden solicitar financiamiento? Todas aquellas empresas, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los siguientes requisitos pueden solicitar información para acceder a financiamiento: Ser productor de ganadería regenerativa en el gran Chaco argentino (Formosa, Santiago del Estero, Chaco, norte de Córdoba, Norte de Santa Fe y Salta).

Estar registrado como persona jurídica o responsable inscripto y contar con certificado mipyme.

Tener al menos 1 año de facturación y el último balance cerrado.

Ser un proyecto económicamente viable.

Temas sostenibilidad