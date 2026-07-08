Sistema B presenta la primera generación de Consultores de Empresas B

Más de 250 profesionales de 16 países de la región completaron una actualización técnica sobre los nuevos estándares de B Lab. En Argentina, hay 54 personas de 11 provincias que ya están preparadas para acompañar a las empresas en sus procesos de certificación, recertificación y gestión de impacto.

Esta primera generación consolida la figura del Consultor de Empresas B dentro de un modelo compartido a nivel global, alineando criterios y herramientas para acompañar a las organizaciones en su proceso de mejora continua.

Sistema B anunció la graduación de la primera generación regional de Consultores de Empresas B formada bajo los nuevos estándares de B Lab, que entraron en vigencia este año. La cohorte está integrada por más de 250 profesionales de 16 países de Latinoamérica, que completaron un proceso de formación y actualización técnica para acompañar a las organizaciones en el camino hacia la Certificación de Empresa B.

En Argentina, la red se fortalece con 54 consultores distribuidos en 11 territorios : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Río Negro, San Juan, Tucumán, Corrientes, Mendoza y Neuquén. Esta red permitirá ampliar el acompañamiento a empresas de todo el país que buscan incorporar el triple impacto como parte de su estrategia de negocio .

La formación llega en un momento clave para el Movimiento B . La evolución de los estándares de B Lab representa uno de los cambios más importantes en la historia de la Certificación de Empresa B . Esta nueva versión, que se anunció el año pasado y entró en vigencia en marzo de 2026, establece requisitos mínimos en siete Temas de Impacto , elevando la vara para todas las empresas.

"El sector privado tiene un enorme potencial para acelerar la transición hacia una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa. Contar con una red de consultores formada bajo los nuevos estándares fortalece el ecosistema que acompaña esa transformación y brinda a más organizaciones herramientas para mejorar su competitividad y generar valor para las personas y el planeta", señaló Marina Arias , Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina .

Actualmente, Argentina cuenta con 298 Empresas B Certificadas , originarias de 16 provincias , lo que posiciona al país como el segundo de Latinoamérica y el décimo del mundo con la Comunidad B más grande. Esta nueva generación de Consultores de Empresas B representa un paso estratégico para acompañar a estas organizaciones en sus procesos de recertificación, así como a nuevas empresas que deseen transitar este camino.

El programa de formación se desarrolló durante ocho semanas e incluyó 12 módulos asincrónicos, 15 horas de formación sincrónica y una evaluación final basada en casos prácticos. Entre los principales contenidos abordados estuvieron:

El uso profesional de la herramienta B Impact.

Los Estándares de B Lab V2 y sus siete Temas de Impacto: Gobernanza de las Partes Interesadas y Propósito; Derechos Humanos; Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión; Trabajo Justo; Acción Climática; Circularidad y Gestión Ambiental; Asuntos Gubernamentales y Acción Colectiva.

El nuevo proceso de Certificación de Empresa B.

El nuevo modelo de verificación por parte de proveedores de garantía independientes.

La cohorte está integrada principalmente por profesionales que ya contaban con experiencia en sostenibilidad, estrategia y gestión del impacto, que actualizaron sus conocimientos para acompañar a las empresas frente a los nuevos requisitos de certificación.

Para Daniela Roel, Socia Cofundadora de CR Sustentabilidad (Empresa B) y Consultora de Empresas B, la principal transformación de los nuevos estándares es que "ya no alcanzan las buenas intenciones ni las declaraciones teóricas. Los nuevos estándares exigen mediciones reales, alineadas al core del negocio y con impacto demostrable en la gestión”.

“El proceso es mucho más concreto y a la vez más tajante. Ese es el mayor valor: cuando una organización empieza a medir lo que realmente importa, toma mejores decisiones y puede demostrar al mercado por qué es diferente ”, agregó la líder de la consultora que ya acompañó la certificación de seis Empresas B argentinas.

Herminia Ledesma, Directora de Melius Triple Impacto, acompañó en los últimos años diez procesos de certificación y a más de 80 organizaciones en el uso de la Evaluación de Impacto B. Según ella, "el gran desafío es implementar un sistema de gestión de la sostenibilidad que atraviese todas las áreas y niveles. Eso implica una estrategia clara, objetivos alineados, un seguimiento efectivo y, sobre todo, un cambio cultural para que la sostenibilidad sea algo vivo e integrado".

Además, remarcó que este nuevo marco "permite a las empresas alinearse con las exigencias internacionales, fortalecer su competitividad y acceder a nuevos mercados con una guía clara y verificable".

Esta primera generación consolida la figura del Consultor de Empresas B dentro de un modelo compartido a nivel global, alineando criterios y herramientas para acompañar a las organizaciones en su proceso de mejora continua.

Junto con la graduación de esta primera generación, Sistema B lanzó el nuevo Buscador de Consultores de Empresas B, una herramienta que permite a empresas y organizaciones identificar y contactar profesionales especializados para acompañar procesos de certificación, recertificación y mejora continua del impacto. La misma está disponible en sistemab.org/consultores/buscador.

Con esta iniciativa, Sistema B continúa fortaleciendo la infraestructura de apoyo disponible para las empresas de la región, ampliando el acceso a conocimiento especializado y consolidando una red preparada para impulsar la transición hacia una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa.