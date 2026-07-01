Buenos Aires implementará un nuevo régimen para controlar los residuos industriales no especiales

Las industrias deberán registrarse y acreditar el destino de estos residuos a partir del 15 de julio. El nuevo sistema apunta a mejorar la trazabilidad, fortalecer los controles ambientales y fomentar la economía circular.

Nuevo régimen. La provincia de Buenos Aires implementará desde el 15 de julio un registro obligatorio para las industrias que generen residuos industriales no especiales, con el objetivo de fortalecer los controles ambientales.

La provincia de Buenos Aires pondrá en marcha desde el próximo 15 de julio un nuevo régimen de gestión para los Residuos Industriales No Especiales (RINE), que obligará a las empresas a registrarse y acreditar el tratamiento y destino final de este tipo de desechos.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 60/2026 del Ministerio de Ambiente bonaerense y busca cubrir un vacío regulatorio sobre residuos que hasta ahora no contaban con un marco específico de control. El nuevo esquema alcanzará a todas las industrias que generen RINE en territorio provincial.

La implementación fue presentada por autoridades del Ministerio de Ambiente durante un encuentro con representantes de la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) y la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries), entidades que reúnen a empresas dedicadas al tratamiento, transporte, valorización y disposición final de residuos.

Uno de los principales cambios será la creación de un registro obligatorio para las industrias generadoras de residuos industriales no especiales . Desde el 15 de julio, las empresas deberán inscribirse y presentar la documentación que acredite el destino de los residuos producidos.

Gestión ambiental. El Ministerio de Ambiente bonaerense presentó el nuevo sistema junto a cámaras empresarias, que busca mejorar la trazabilidad de los residuos y promover su valorización mediante la economía circular.

El objetivo es contar con información actualizada sobre su generación, transporte, tratamiento y disposición final, fortalecer los controles ambientales y generar estadísticas que permitan mejorar las políticas públicas vinculadas a la gestión de residuos.

El director provincial de Residuos Especiales y Patogénicos, Emiliano Baloira, explicó que la resolución "viene a cubrir un vacío normativo" respecto de estos residuos.

"Nos permitirá saber quién genera los residuos industriales no especiales, quién los transporta, si se valorizan, si se reciclan, si se reutilizan o cómo se disponen finalmente", sostuvo.

Economía circular

Los RINE corresponden a residuos derivados de procesos industriales que no están comprendidos dentro de las categorías de residuos especiales, patogénicos o residuos sólidos urbanos.

La normativa establece procedimientos específicos para su gestión integral y promueve su valorización mediante principios de economía circular. Entre otros aspectos, contempla que determinados materiales puedan reincorporarse como insumos en otros procesos productivos, como ocurre con el scrap plástico utilizado como materia prima para fabricar nuevos productos.

En esos casos, las empresas involucradas deberán presentar una declaración jurada conjunta dentro del sistema establecido por la Provincia.

Acompañamiento del sector

Durante la presentación, representantes de las cámaras empresarias respaldaron la iniciativa y coincidieron en que el nuevo régimen aportará previsibilidad al sector.

El presidente de Caitpa, Gustavo Solari, afirmó que contar con un marco regulatorio específico "mejora la trazabilidad, fortalece los controles y genera mejores condiciones para que las empresas puedan invertir en tecnologías de valorización y tratamiento".

Por su parte, la presidenta de Catries, Claudia Kalinec, consideró que el régimen "permite formalizar circuitos de gestión que hasta ahora no estaban claramente regulados" y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para su implementación.

Desde el Ministerio de Ambiente adelantaron que los instructivos, requisitos y procedimientos para la inscripción estarán disponibles en los días previos a la entrada en vigencia del nuevo régimen a través del sitio oficial de la cartera ambiental bonaerense.