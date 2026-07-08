Salir del nicho: el próximo desafío de la inversión de impacto

La inversión de impacto alcanzó una escala sin precedentes a nivel global, pero aún representa una porción reducida del capital administrado. El desafío, sostiene el autor, es que sus criterios influyan en las grandes decisiones de inversión que redefinen la economía mundial.

Hace apenas un par de décadas, la inversión de impacto formaba parte de una conversación casi marginal, limitado a algunas fundaciones, organizaciones sociales, agencias de desarrollo y pioneros que buscaban demostrar que el capital podía hacer algo más que maximizar retornos financieros. Pero en los últimos años esto ha cambiado.

Hoy, la inversión de impacto administra cerca de u$s1,57 billones a nivel global, moviliza recursos equivalentes al producto de muchas economías desarrolladas y forma parte del lenguaje habitual de bancos, fondos de inversión, organismos multilaterales, empresas y reguladores.

El crecimiento es significativo. Pero no deja de ser una pequeña parte en comparación a los más de u$s128 billones que administra la industria global de asset management. Incluso si ampliamos la mirada hacia el universo de las finanzas sostenibles, la mayor parte del capital mundial continúa tomando decisiones desde otras prioridades, otros incentivos y otros lenguajes.

Esta diferencia no es menor. Las finanzas sostenibles, por su lado, ya lograron instalarse dentro del sistema financiero, en muchos casos como una forma de mirar riesgos, ordenar información y mejorar decisiones a partir de criterios ASG. La inversión de impacto, en cambio, propone algo más: orientar capital, de manera intencional y medible, hacia soluciones sociales y ambientales concretas.

Durante años, el ecosistema de impacto cumplió una función indispensable. Instaló temas que habían permanecido demasiado tiempo fuera de la agenda económica, como cambio climático, biodiversidad, inclusión financiera, diversidad, derechos humanos, desarrollo territorial y reducción de desigualdades. Demostró que era posible generar impacto social y ambiental positivo sin resignar sostenibilidad económica. Construyó metodologías, métricas, estándares, vehículos financieros y casos concretos. Y creó un lenguaje común donde antes predominaban compartimentos estancos entre filantropía, desarrollo y negocios.

Pero el mundo volvió a cambiar. La inestabilidad geopolítica ocupó el centro de la escena: el gasto militar global ya se acerca a los u$s2,9 billones anuales. La seguridad energética se convirtió en una prioridad estratégica. La inteligencia artificial abrió una nueva carrera tecnológica y, con ella, una presión creciente sobre infraestructura, energía y minerales críticos: hacia 2030, los centros de datos podrían consumir casi tanta electricidad como Japón. Las cadenas de suministro comenzaron a reorganizarse y la infraestructura volvió a ocupar un lugar decisivo.

En ese contexto, la pregunta ya no es solamente cómo hacer crecer el mercado de impacto. La pregunta más relevante es cómo lograr que los valores, las metodologías y las soluciones que construyó este ecosistema influyan sobre los grandes flujos de capital que hoy están redefiniendo la economía global.

Nada de todo esto dejó de importar porque el capital global haya empezado a hablar más de seguridad energética, inteligencia artificial, minerales críticos o autonomía estratégica. Por el contrario: muchos de esos desafíos están directamente conectados con las vulnerabilidades que hoy preocupan a gobiernos, empresas e inversores.

La adaptación climática es un buen ejemplo; mientras los países en desarrollo necesitarán cientos de miles de millones de dólares por año para prepararse frente a eventos extremos, infraestructura vulnerable y cambios en sus sistemas productivos, los flujos actuales siguen estando muy por debajo de esa necesidad.

Pero tampoco hay seguridad alimentaria sin ecosistemas saludables. Tampoco hay competitividad sin adaptación climática, ni infraestructura resiliente sin territorios preparados. No hay estabilidad económica sin cohesión social y no hay productividad sostenible si las cadenas de valor profundizan exclusión, degradación ambiental o conflictividad territorial.

El desafío, entonces, no es pedirle al mundo que hable en el lenguaje tradicional de la inversión de impacto, sino demostrar que muchas de las respuestas que hoy busca el mundo ya existen dentro de la agenda del impacto.

La inversión de impacto no tiene solo temas para visibilizar. Tiene soluciones para ofrecer. Pero para cumplir ese rol necesita salir definitivamente de la lógica del nicho.

Mientras la inversión de impacto sea percibida como una agenda paralela, su capacidad de transformación será limitada. Podrá administrar más capital, crear nuevos fondos, lanzar mejores instrumentos y mejorar sus métricas, pero seguirá hablando principalmente con quienes ya están convencidos.

La próxima etapa exige otra ambición: incidir en las conversaciones donde se define hacia dónde va el capital. Estar en las discusiones sobre energía, infraestructura, tecnología, comercio, producción, ciudades, alimentos, transición industrial y desarrollo territorial. No para diluir su identidad, sino para demostrar que la inclusión, la regeneración, la adaptación climática, la biodiversidad y la cohesión social no son agendas accesorias. Son condiciones para que la economía sea viable en un mundo más incierto.

Ese cambio exige traducir sin banalizar: hablar de impacto en el lenguaje de la resiliencia, la competitividad, la productividad y la gestión de riesgos. Demostrar que invertir con impacto no es simplemente una cuestión ética ni una estrategia reputacional, sino una forma más completa de entender valor, riesgo y oportunidad.

Y hacernos esta pregunta: ¿cuánto del capital que hoy mueve la economía global es capaz de orientar hacia un desarrollo que reduzca desigualdades y vulnerabilidades, amplíe oportunidades y construya futuro para todos?

Director de BS Capital Partners