De cuánto es la fortuna de Samuel L. Jackson, el actor que apuntó contra Argentina

Con una trayectoria que supera las cinco décadas, el intérprete construyó una de las carreras más exitosas de la industria cinematográfica.

Sus papeles en grandes franquicias lo convirtieron en una figura imprescindible del cine contemporáneo.

Pocas figuras de Hollywood lograron mantenerse vigentes durante tantas décadas como Samuel L. Jackson . Con un estilo y voz inconfundibles, el actor estadounidense se transformó en uno de los rostros más populares del cine de las últimas generaciones. Esa continuidad le permitió convertirse en uno de los actores con mayor recaudación acumulada , un dato que explica buena parte de su éxito profesional y su patrimonio .

En los últimos días, su nombre volvió a ocupar los titulares por motivos ajenos a la actuación. Unas declaraciones sobre Argentina despertaron repercusiones inmediatas y generaron un intenso intercambio de opiniones entre usuarios de redes sociales y distintas figuras públicas.

Samuel Leroy Jackson nació el 21 de diciembre de 1948 en Washington D. C., aunque creció en Chattanooga, Tennessee. Durante su etapa universitaria descubrió la actuación casi por casualidad y, con el tiempo, decidió convertirla en su profesión.

Desde clásicos del cine hasta las franquicias más taquilleras, construyó una carrera que lo convirtió en una de las grandes figuras de Hollywood.

Tras varios años trabajando en teatro y con pequeñas apariciones en cine y televisión, su carrera dio un salto importante a comienzos de la década de 1990. El reconocimiento internacional llegó gracias a Jungle Fever , de Spike Lee, aunque el verdadero punto de inflexión fue Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino. Su interpretación de Jules Winnfield le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto y quedó entre los personajes más recordados del cine moderno.

A partir de entonces encadenó una extensa lista de éxitos. Participó en la saga de Star Wars como Mace Windu , interpretó a Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel y también formó parte de películas como Jurassic Park, Django Unchained, The Hateful Eight, Kingsman: The Secret Service, Unbreakable, Glass y Captain Marvel, entre muchas otras.

Su presencia constante en producciones de gran presupuesto hizo que las películas en las que participó acumularan miles de millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Aun así, Jackson también alternó esos proyectos con filmes independientes y colaboraciones recurrentes con realizadores como Quentin Tarantino y Spike Lee.

Además de su carrera en la pantalla grande, consolidó un importante patrimonio a lo largo de los años. Instagram Samuel L. Jackson

El dardo del actor contra Argentina que generó polémica

La controversia surgió luego compartir una historia en su cuenta personal de Instagram con un polémico mensaje. El texto fue parte de una publicación de la organización SEC Black Alumni Network, en medio de la Copa del Mundo y dirigida a la comunidad afroamericana.

En la imagen reza que Argentina era "uno de los países más racistas del mundo", una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación. Esta publicación despertó reacciones divididas: mientras algunos usuarios respaldaron su apreciación, otros cuestionaron la generalización y rechazaron la caracterización del país.

La declaración también reabrió discusiones sobre el racismo en distintas sociedades y sobre la dificultad de trasladar experiencias individuales a una descripción de una nación completa. En ese sentido, el alcance de sus dichos quedó atravesado por interpretaciones diversas y por un debate que excede el episodio puntual.

Hasta el momento, las expresiones del actor continuaron generando repercusiones, aunque no hubo aclaraciones públicas adicionales que modificaran el sentido de sus declaraciones originales.

Una reciente declaración reavivó un fuerte debate y tuvo amplia repercusión en redes sociales. Instagram Samuel L. Jackson

El patrimonio de Samuel L. Jackson

Además de su prestigio artístico, Samuel L. Jackson construyó una importante fortuna gracias a su extensa trayectoria en la industria del entretenimiento. Posee un patrimonio estimado en u$s250 millones. La cifra surge de décadas de trabajo en cine, televisión, doblaje y campañas publicitarias, además de contratos vinculados a algunas de las franquicias más exitosas del mercado.

Una parte importante de esos ingresos provino de su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Nick Fury en numerosas películas y series. También obtuvo importantes ganancias por sus trabajos en Star Wars y por protagonizar producciones de alto presupuesto que mantuvieron una destacada recaudación internacional.

A lo largo de su carrera, Jackson participó en más de 150 producciones audiovisuales, una productividad poco común incluso para los estándares de Hollywood. Esa continuidad, sumada a su reconocimiento global y a su capacidad para mantenerse vigente durante más de cinco décadas, explica por qué sigue siendo uno de los actores mejor posicionados tanto desde el punto de vista artístico como económico.