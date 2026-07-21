El Gobierno analiza anunciar por cadena nacional la reforma del Banco Central

En la Casa Rosada analizan que Javier Milei presente la próxima semana, a través de una cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de enviarlo al Congreso. La iniciativa busca reforzar la independencia de la entidad, impedir el financiamiento monetario del Tesoro y limitar su mandato a la preservación del valor de la moneda.

El Gobierno evalúa que Javier Milei presente la próxima semana, mediante una cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas más importantes previstas para el segundo semestre. Si finalmente se concreta esa alternativa, el Presidente expondría los principales lineamientos de la propuesta antes de remitir el texto al Congreso para su tratamiento.

De la posibilidad, según sipo Ámbito se habló esta tarde en un nuevo encuentro de la mesa política de la que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros.

En la Casa Rosada sostienen que la reforma constituye uno de los pilares del programa económico oficial y, además, forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo central sería dejar establecido por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalezca la estabilidad de precios.

Según trascendió, el proyecto busca modificar el artículo que define los objetivos del Banco Central. La intención del oficialismo es reemplazar el esquema vigente desde 2012 —que establece como funciones la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social— por un mandato más acotado, en el que la preservación del valor de la moneda pase a ser la misión principal de la autoridad monetaria.

Para ello, el Gobierno tomó como referencia la legislación peruana, considerada dentro del oficialismo como un modelo exitoso por haber contribuido a mantener durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio de América Latina.

Otro de los ejes centrales de la reforma es restringir al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, emilinando os adelantos transitorios, limitando el uso de letras intransferibles y estableciendo mayores restricciones para la distribución de utilidades de la entidad, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley.

La iniciativa también fortalece la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. Para ello incorpora mecanismos destinados a otorgar mayor estabilidad a las autoridades de la entidad y endurece las condiciones para su remoción, con el objetivo de evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades fiscales del gobierno de turno.

Asimismo, el proyecto establece un régimen más estricto de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

En el oficialismo consideran que el nuevo marco legal permitirá consolidar el proceso de desinflación y dotar de mayor previsibilidad al esquema macroeconómico. No obstante, la discusión tendrá un fuerte componente político, ya que el Gobierno deberá reunir mayorías parlamentarias para aprobar una modificación que redefine el rol de la autoridad monetaria.

Por estas horas, en Balcarce 50 analizan que la eventual presentación por cadena nacional sirva para darle volumen político a una de las reformas económicas más relevantes que impulsará el Ejecutivo este año, antes de que comience el debate legislativo.