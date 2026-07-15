Más de la mitad de las empresas distinguidas por BYMA en sustentabilidad integran el Pacto Global de la ONU + Agregar ámbito en









El 55% de las compañías incluidas en el séptimo rebalanceo del Índice de Sustentabilidad de BYMA forman parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. La permanencia en la iniciativa aparece como un factor clave para consolidar estrategias ESG y mejorar el desempeño empresarial.

El séptimo rebalanceo del Índice de Sustentabilidad de BYMA mostró que el 55% de las empresas reconocidas integra el Pacto Global de las Naciones Unidas. Depositphotos

Las empresas que incorporan la sustentabilidad como un eje de su estrategia de negocios continúan ganando protagonismo en el mercado. Así lo refleja el séptimo rebalanceo del Índice de Sustentabilidad de BYMA, que volvió a destacar a organizaciones con una gestión enfocada en la transparencia, la gobernanza y la creación de valor de largo plazo.

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En esta edición, el 55% de las compañías reconocidas forman parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, una iniciativa que impulsa la adopción de prácticas empresariales alineadas con los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Trayectoria y compromiso con la sostenibilidad El perfil de las empresas distinguidas también muestra un fuerte compromiso de largo plazo. En promedio, acumulan cerca de 18 años de participación en el Pacto Global y mantienen vigente la presentación anual de la Comunicación sobre el Progreso (CoP), el informe mediante el cual las organizaciones rinden cuentas sobre sus avances en materia de sostenibilidad.

En ese sentido, el informe Communication on Progress Insights Report, elaborado por Global Compact, señala que las compañías incrementan sus probabilidades de mejorar su desempeño en aspectos clave de sostenibilidad a medida que prolongan su permanencia dentro de la iniciativa.

Más allá del reconocimiento obtenido en esta edición del índice, los resultados reflejan procesos sostenidos de mejora continua, fortalecimiento de la gobernanza corporativa y mayor transparencia en la gestión.

La sostenibilidad como ventaja competitiva Desde hace más de dos décadas, el Pacto Global acompaña a las organizaciones en la incorporación de criterios de sustentabilidad a sus modelos de negocio mediante herramientas, capacitaciones, espacios de intercambio y estándares internacionales. El reconocimiento otorgado por BYMA refuerza la idea de que la sostenibilidad es el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo, basada en la medición del desempeño y la rendición de cuentas ante los distintos grupos de interés. En un escenario en el que inversores, mercados y cadenas de valor exigen cada vez más información vinculada a criterios ESG, integrar una red global como el Pacto Global ofrece acceso a conocimientos, herramientas y buenas prácticas para fortalecer la competitividad y acelerar la transición hacia un desarrollo más sostenible.

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