Desde Belém do Pará, el Movimiento B lanza un mensaje global para los líderes de la COP30

El Encuentro+B Amazônia 2025 amplificó las voces de la Amazonía y de América Latina y Caribe en una propuesta global para la COP30. Con la participación de 750 líderes multisectoriales, fue un llamado a la acción global por la justicia climática y la sostenibilidad socioeconómica.

El Encuentro+B Amazônia 2025 , llevado a cabo en Belém, Pará, Brasil, culminó con la elaboración de una carta colectiva que establece directrices y compromisos para enfrentar la crisis climática, promover la justicia socioambiental e impulsar la transición hacia modelos económicos más equitativos, transparentes y responsables.

El evento, organizado por Sistema B , reunió a 750 líderes empresariales, comunitarios, gubernamentales y académicos de 19 países , de los cuales el 30% representó comunidades locales como pueblos originarios, quilombolas y pequeños productores.

De este intercambio colectivo, surgió una carta con compromisos claros, que manifiesta la visión compartida de las miles de personas que forman parte del Movimiento B. El mensaje representa una contribución colaborativa al Balance Ético Global , una iniciativa liderada por el Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, por la Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, y por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, como parte de los Círculos de la Presidencia de la COP30.

El Movimiento B trabaja para crear un sistema económico que ponga en el centro de sus decisiones el bienestar de las personas y el planeta. Presente en 102 países , cuenta con más de 10.000 Empresas B Certificadas y 1.017.000 trabajadores a nivel global, que movilizan más de US$350.000 millones en ingresos anuales. En América Latina y Caribe, son más de 1.300 Empresas B, que facturan un monto anual de US$40.000 millones.

EMPPRESAS B Brasil 1 El encuentro se llevó a cabo en Brasil.

“Somos un movimiento global de empresas que redefine el éxito empresarial, considerando el logro financiero junto con el bienestar de la sociedad y del planeta. Representamos una comunidad de líderes que usan sus negocios para construir un sistema económico más inclusivo, equitativo y regenerativo”, afirman las autoridades en la carta.

Los líderes de Sistema B reforzaron la urgencia de transformar el modelo económico y social vigente, subrayando que empresas, inversores y gobiernos tienen hoy la responsabilidad y la oportunidad de alinear el lucro con la regeneración y la innovación con la justicia social.

“Como vimos con la llegada de la COP30, la Amazonía y América Latina fueron convocadas a liderar un mundo en crisis. Y es a partir de aquí, con nuestra diversidad, resiliencia y conexión con la naturaleza, que impulsamos a las empresas como agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común”, dijo João Bernardo Casali, Copresidente de Sistema B Internacional.

Por su parte, Cecilia Peluso, Copresidenta de la organización, destacó: “Estamos en el umbral de una gran transformación. Acabamos de lanzar los nuevos estándares que, a partir de enero, elevarán el nivel de impacto y materialidad para la Certificación de Empresa B. Es un llamado a crecer en conjunto en nuestra capacidad de regenerar el planeta y la sociedad”.

En la carta, también sostienen que los conocimientos de los pueblos y comunidades tradicionales, así como su forma de hacer negocios, son inspiración para las Empresas B, un ejemplo práctico de liderazgos empresariales comprometidos con la construcción y mejora de un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta.

Entregada como mensaje al mundo de cara a la COP30, expresa: “Desde el Movimiento B ofrecemos nuestra colaboración integral para que esta sea realmente la COP de la implementación. Existen y pueden aplicarse soluciones concretas cuando hay voluntad política, involucramiento del sector privado y genuina participación de la sociedad civil”.

Bajo el lema “La raíz del futuro”, el Encuentro+B Amazônia 2025 se desarrolló entre el 3 y el 5 de septiembre en la ciudad de Belém, Pará, Brasil. Entre los 90 oradores, se destacaron los cofundadores de B Lab, Jay Coen-Gilbert y Bart Houlahan, y los de Sistema B: Pedro Tarak, María Emilia Correa, Juan Pablo Larenas y Gonzalo Muñoz, además de otros importantes referentes del Triple Impacto en América Latina y Caribe. Este evento, el más importante del Movimiento B en la región, fue posible gracias al apoyo de las Empresas B Natura, Gerdau y Agro Sustentable, el International Development Research Centre y otras 65 compañías y organizaciones.