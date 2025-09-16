Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezan el festival







The Strokes, Interpol, The xx, Iggy Pop y Nine Inch Noize también serán parte del festival que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

Llega una nueva edición del festival en Indio, California.

Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G están programados para encabezar Coachella 2026, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

Todos los cabezas de cartel ya han estado en el escenario de Coachella en el pasado. Carpenter actuó en el festival del año pasado, mientras que Karol G invitó a Becky G y J Balvin durante su aparición en 2022, y Bieber apareció como invitado en cuatro Coachellas diferentes.

Embed - Coachella on Instagram: "Hard launch. Passes on sale Friday, September 19 at 11am PT. Register now for access." View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

Anyma, quien participó como artista invitado especial a principios de este año durante la presentación de Yeats y actuó en 2024, tendrá una actuación similar a la de Travis Scott el año pasado, anunciada como una experiencia "Diseña el Desierto". Anyma, el proyecto multimedia de Matteo Milleri, se convirtió recientemente en el primer artista electrónico en realizar una residencia en Sphere, Las Vegas, a la que siguió el lanzamiento de su álbum "The End of Genesys".

Lineup de Coachella 2026 Entre los artistas adicionales se incluyen Disclosure, Katseye, Ethel Cain, the XX, the Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Sombr, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, PinkPantheress, Moby, Central Cee, Lykke Li, Royel Otis, Boys Noize, Davido, Duke Dumont, Armand Van Buuren, Suicidal Tendencies, Giveon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, the Rapture, Oklou, Royksopp y muchos más.

Uno de los nombres principales que ha dado que hablar es la mención de Radiohead en la parte inferior del cartel, aunque no se trata de una actuación en vivo de la banda, sino más bien del “debut en búnker de Radiohead Kid A Mnesia”, lo que sugiere que la exhibición de arte 'Kid A Mnesia' de Radiohead se llevará al desierto de California.