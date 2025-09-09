Impulso pyme Sostenible: una oportunidad única para fortalecer la sostenibilidad de las pymes argentinas

Una pyme argentina será seleccionada para recibir un diagnóstico estratégico gratuito que potencie su impacto social, ambiental y económico.

El Cluster de Consultoras en Sostenibilidad lanzó la primera edición de “Impulso pyme Sostenible” , un concurso nacional destinado a acompañar a una empresa argentina en la activación de su estrategia de sostenibilidad. La iniciativa otorgará un diagnóstico integral gratuito, con el objetivo de identificar fortalezas y oportunidades en impacto social, gobernanza, gestión ambiental, relación con stakeholders y comunicación efectiva.

“Queremos que las pequeñas y medianas empresas, aún en un contexto de crisis, tengan la posibilidad de iniciar o robustecer su estrategia de sostenibilidad así como tener herramientas para comunicar con impacto. La convocatoria busca democratizar el conocimiento, visibilizar buenas prácticas y potenciar empresas comprometidas”, señalaron desde el Cluster.

El jurado está integrado por referentes de empresas, medios y organizaciones vinculadas a la sostenibilidad.

Según la Encuesta de PwC Argentina de 2022, solo el 27% de las pymes consultadas declararon tener políticas o planes formales de sostenibilidad o RSE. Un 40% realiza acciones sostenibles de manera puntual y no sistematizada, mientras que el 33% restante no implementa acciones específicas o no las identifica con sostenibilidad. Este contexto refuerza la necesidad de iniciativas que acompañen a las empresas en la profesionalización de su gestión sostenible.

El Cluster de Consultoras en Sostenibilidad seleccionará a la empresa beneficiaria junto con un jurado especializado, que incluye a María Constanza Ferrer (Telecom Argentina), Juan Martín Grazide (Revista Gerencia Ambiental), Virginia Martini Zanetti (Santander) y Lina Reta (IARSE). La empresa elegida recibirá un mes de consultoría integral por parte de consultoras del cluster: Mandala Consultora, Impactese, Veintidós, Meraki Consultora, Flor Cambiaso y LB Consultora ESG.

pyme 2.webp La consultoría brindará herramientas para fortalecer la comunicación, la gobernanza y las prácticas ambientales.

Un enfoque estratégico y de triple impacto

“Impulso pyme Sostenible no es una acción asistencial sino que es una apuesta por el talento pyme, por su capacidad de transformación y por su rol estratégico en el desarrollo sostenible del país. Queremos que la empresa seleccionada se empodere, se comprometa e integre en todas sus áreas la sostenibilidad como el camino en el que vale la pena hacer foco”, destacaron desde el Cluster.

La convocatoria está abierta hasta el 15 de septiembre, y pueden postularse empresas de cualquier sector productivo interesadas en profesionalizar su gestión con enfoque sostenible. “Buscamos que las empresas participantes se reconozcan como protagonistas del cambio, se comprometan con una gestión de triple impacto y comprendan que este tipo de consultoría no es un lujo, sino una decisión estratégica que vale la pena priorizar”, concluyeron.

Para postularse: https://clusterconsultoras.com/postulate