Santander otorgará más de 10.000 becas en 2025 para ampliar la inclusión y fortalecer la empleabilidad

El banco anunció un programa que combina 5.000 becas universitarias y 5.000 de formación en oficios, en alianza con universidades y organizaciones sociales de todo el país. La iniciativa busca generar oportunidades educativas y laborales, con foco en jóvenes, emprendedores y comunidades vulnerables.

Con el objetivo de ampliar la inclusión, favorecer la inserción laboral y fortalecer comunidades, Santander Argentina anunció que durante 2025 otorgará más de 10.000 becas educativas en todo el país. La iniciativa contempla 5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios, en alianza con universidades, fundaciones y organizaciones sociales.

Desde hace 28 años, el banco desarrolla programas que apuntan a potenciar la educación, la inclusión y la empleabilidad.

Actualmente, articula su acción con más de 90 universidades en Argentina y una red global de más de 1.100 instituciones, además de plataformas como Universia y Santander Open Academy, que ofrecen cursos gratuitos y contenidos abiertos a la comunidad.

Las becas de oficios se implementarán junto a organizaciones como Vamos a Zoomar, Fundación Formar, Fundación Franciscana, Fundación León, Asociación Civil Inmigrantes Digitales y Diagonal. La oferta incluye capacitación en gastronomía, tecnología, construcción, belleza, programación y arte, con foco en la rápida inserción laboral.

En paralelo, las becas universitarias abarcan desde apoyos económicos a estudiantes con dificultades socioeconómicas hasta programas de movilidad académica, investigación y prácticas profesionales.

“En un mundo que exige cada vez más adaptabilidad y resiliencia, la educación y la formación en oficios con salida laboral se vuelven herramientas clave para generar oportunidades y construir proyectos de vida sostenibles. En 2025 lo hacemos posible en alianza con más de 15 organizaciones dedicadas a impulsar el progreso de jóvenes, adultos mayores y emprendedores de todo el país”, señaló Adriana Alesina, Head de Sostenibilidad de Santander Argentina. Datos destacados: Más de 10.000 becas otorgadas en 2025.

5.000 becas universitarias y 5.000 becas de formación en oficios.

Convenios con más de 90 universidades en Argentina y 1.100 en el mundo.

Red de más de 15 organizaciones sociales y fundaciones que multiplican oportunidades en el territorio.

Casi tres décadas de trayectoria en programas de educación, emprendimiento y empleabilidad.

