El cambio climático provoca temperaturas récord en los mares de Europa, según especialistas + Agregar ámbito en









Un estudio visualizó un calentamiento de unos 2° C en el Mediterráneo y de alrededor de 1,4° C en los mares de Europa occidental. Además, el mes pasado se registró una media de 27° C, la más alta registrada.

Esto podría transformar "por completo los ecosistemas de los que dependen las comunidades costeras", sumaron. Pixabay

El cambio climático provocado por el ser humano fue el principal factor que provocó las recientes temperaturas marinas récord en toda Europa, de acuerdo con estimaciones de un grupo de científicos. El equipo también advirtió de graves consecuencias para los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.

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Los datos trascendidos arrojaron un calentamiento de unos 2 °C en el Mediterráneo y de alrededor de 1,4 °C en los mares de Europa occidental, según un análisis del grupo World Weather Attribution (WWA), que utiliza métodos revisados por pares para evaluar el papel del calentamiento global en los fenómenos meteorológicos extremos.

Además, el mes pasado, la temperatura media en el Mediterráneo fue de 27 °C, la más alta registrada en un mes de julio, mientras que una boya situada frente a las costas de Mallorca registró 33 °C a principios de agosto.

Alertaron que el cambio climático provoca temperaturas récord en los mares de Europa "Esto podría transformar por completo los ecosistemas de los que dependen las comunidades costeras para su alimentación y sus ingresos, y provocar también fenómenos meteorológicos extremos y destructivos en tierra", afirmó la científica climática de la Universidad de Maynooth, Irlanda, y coautora del estudio Claire Bergin.

El análisis reveló que las temperaturas máximas del mar registradas este año en el Mediterráneo oriental y occidental, así como a lo largo del golfo de Vizcaya y la costa ibérica, habrían sido "prácticamente imposibles" sin el cambio climático. Por otro lado, en el mar Céltico, frente a las costas de Reino Unido e Irlanda, las temperaturas más extremas registradas solo se habrían esperado aproximadamente una vez por siglo en un mundo sin cambio climático provocado por el ser humano, según el estudio.

Algunos mares que sufrieron estos aumentos fueron el Mediterráneo oriental y occidental, así como a lo largo del golfo de Vizcaya y la costa ibérica. Freepik El aumento de la temperatura de los mares incrementa la humedad y las temperaturas nocturnas en las zonas costeras, lo que contribuye a que se produzcan tormentas intensas más adelante en el año. Las emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes principalmente de la quema de combustibles fósiles, han elevado la temperatura media del planeta a alrededor de 1,4 °C por encima de los niveles preindustriales, según la Organización Meteorológica Mundial. Los picos de temperatura del mar pueden provocar la muerte masiva de especies como los corales y alterar el suministro de alimento para aves y mamíferos, con repercusiones en toda la cadena alimentaria. El ecólogo John Bruno, de la Universidad de Carolina del Norte, EEUU, señaló que algunas especies se están desplazando hacia el norte en busca de aguas más frías, pero que no todas pueden adaptarse. "Nos estamos acercando rápidamente a los límites biológicos absolutos de adaptación de muchas especies", afirmó. Según el análisis de la WWA, alrededor del 90% del golfo de Vizcaya y el 80% del Mediterráneo occidental experimentaron condiciones de ola de calor marina este año. Sin el calentamiento global, esa cifra se habría situado más cerca del 40%. Donald Trump culpa a Canadá por los incendios forestales pero los expertos aseguran que el origen está en el cambio climático Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó los devastadores incendios forestales al manejo de los bosques por parte de Canadá e incluso amenazó con tomar represalias, un estudio internacional concluyó que el cambio climático provocado por la actividad humana duplicó la probabilidad de que se produjeran las condiciones extremas que favorecieron la propagación del fuego. Los investigadores señalaron que el aumento de las temperaturas y la sequía, impulsados por décadas de emisiones de combustibles fósiles, explican gran parte de la magnitud de la emergencia. Una investigación difundida por World Weather Attribution, un consorcio internacional de especialistas en clima y fenómenos extremos, determinó que las condiciones meteorológicas que favorecieron los incendios en los Territorios del Noroeste y el noroeste de Ontario fueron aproximadamente el doble de probables debido al calentamiento global.