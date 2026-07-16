Humo en Nueva York genera preocupación en la previa de Argentina-España: qué pasará con el partido + Agregar ámbito en









Los incendios forestales en Canadá afectaron la calidad del aire en, aunque el pronóstico es alentador para el domingo.

Incendios forestales en Canadá provocaron mala calidad del aire en Nueva York, afectando la previa del partido.

Una densa capa de humo cubrió Nueva York y sus alrededores a cuatro días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará en Nueva Jersey. El fenómeno obligó a emitir alertas por la mala calidad del aire, aunque las previsiones meteorológicas son favorables para el domingo.

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El fenómeno es consecuencia de los incendios forestales que afectan a la provincia canadiense de Ontario y que este jueves extendieron su impacto hacia distintas zonas de Estados Unidos.

La situación genera inquietud entre los argentinos porque la final se jugará el domingo desde las 16 en el New Jersey Stadium, en East Rutherford, un estadio abierto ubicado a pocos kilómetros de la zona alcanzada por la neblina.

Se esperan lluvias que podrían mejorar la calidad del aire para la final del Mundial 2026. La elevada concentración de partículas finas hizo que varias ciudades registraran índices de calidad del aire insalubres o peligrosos para la salud. Por ese motivo, las autoridades recomendaron permanecer el menor tiempo posible al aire libre.

La exposición al humo puede provocar tos, dolor de cabeza, ardor en los ojos, irritación de garganta, sinusitis, dolor de pecho, taquicardia y cansancio.

Con ese panorama debía encontrarse el plantel argentino a su llegada a Nueva York este jueves por la noche, luego de que el vuelo desde Atlanta se demorara por una tormenta eléctrica. Qué se espera para el domingo Pese a las alertas, las perspectivas para la final son favorables. Para las próximas horas se pronostican lluvias en la región, lo que podría contribuir a mejorar la calidad del aire y permitir el ingreso de una masa de aire más limpia. De todos modos, las condiciones podrían afectar algún entrenamiento de la Selección argentina antes del encuentro decisivo frente a España.