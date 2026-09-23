El fenómeno El Niño podría causar hasta 500.000 muertes en los próximos seis meses + Agregar ámbito en









Científicos advierten que el impacto podría extenderse por distintos países y agravar los efectos de la crisis ambiental, con sequías, incendios forestales e inundaciones entre las principales consecuencias previstas.

El Niño podría golpear con fuerza y causar hasta 500.000 muertes.

El Niño podría provocar hasta 500.000 muertes adicionales por calor entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, según una estimación de científicos del Climate Impact Lab. El cálculo contempla el aumento de las temperaturas asociado al fenómeno y abarca distintas regiones del mundo, con un impacto especialmente fuerte en países tropicales.

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La proyección corresponde a los próximos seis meses, que es el período para el que existen pronósticos de temperatura. Sin embargo, los investigadores esperan que el incremento de las muertes vinculadas al calor pueda extenderse hasta junio o julio de 2027.

Entre los países que podrían registrar mayores efectos aparecen Nigeria, Indonesia, Sudán, India y Brasil. Estados Unidos también figura entre los 20 países más afectados, con unas 3.500 muertes adicionales estimadas. El Sahel africano y el sudeste asiático también se encuentran entre las regiones con mayor riesgo.

El estudio no contempla otros fallecimientos que podrían producirse como consecuencia de los efectos del fenómeno. El Niño también está asociado con sequías, incendios forestales e inundaciones, mientras que el Programa Mundial de Alimentos advirtió que sus consecuencias podrían llevar a unos 50 millones de personas a una situación de hambre aguda.

El fenómeno de El Niño podría dejar hasta 500.000 muertes en seis meses. El estudio analizó miles de regiones y posibles medidas La investigación fue realizada a partir de datos de 24.378 regiones. Los científicos analizaron la relación entre las temperaturas mensuales y las muertes adicionales por calor entre 1996 y 2025, y combinaron esos resultados con las proyecciones de temperaturas para los próximos meses.

Michael Greenstone, cofundador del Climate Impact Lab y uno de los autores del informe, explicó la magnitud de la estimación: “El cálculo de 451.000 personas es un número tan grande que puede resultar abrumador, pero está compuesto por padres e hijos, abuelos y vecinos, personas que van a trabajar, cuidan de sus familias y viven sus vidas”. El informe también busca señalar dónde podrían aplicarse medidas para reducir el impacto. Entre las opciones mencionadas aparecen mejorar los pronósticos de calor, habilitar centros de refrigeración, reforzar el personal médico durante las jornadas más calurosas y establecer medidas de protección para quienes trabajan al aire libre. El fenómeno actual ya alcanzó niveles récord. Según datos citados por The Guardian, las temperaturas vinculadas con El Niño superaron el lunes el máximo registrado anteriormente, varios meses antes de su posible pico. Los científicos señalan que el fenómeno natural se desarrolla sobre un planeta que ya registra temperaturas más altas debido al calentamiento global, lo que puede intensificar sus efectos. Tamma Carleton, coautora del informe e investigadora de la Universidad de California en Berkeley, sostuvo que mejorar la respuesta ante las olas de calor puede reducir las muertes. “Aumentar la respuesta de emergencia y orientar mejor nuestros esfuerzos puede salvar muchas vidas este año”, afirmó.

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