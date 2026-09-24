El secretario general de la ONU alertó por la crisis climática: "Somos la última generación que puede evitar la catástrofe"

El secretario general de la ONU reclamó acelerar la transición energética, abandonar los combustibles fósiles y aumentar la financiación para países en desarrollo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó este miércoles su último gran llamado internacional a acelerar la acción climática antes de abandonar el cargo a fin de año y pidió a los países aumentar sus compromisos para reducir las emisiones, abandonar progresivamente los combustibles fósiles y avanzar hacia economías basadas en energías limpias.

Durante el Evento de alto nivel sobre acción climática y la transición justa , Guterres defendió el crecimiento de las fuentes renovables y aseguró que su avance ya resulta difícil de revertir: "Las energías renovables son la fuente de electricidad más barata, rápida y segura", sostuvo. Y agregó: "La energía limpia ha pasado de ser una alternativa a ser imparable" .

El funcionario portugués, de 77 años, reclamó que los gobiernos eleven sus objetivos de reducción de emisiones y presenten planes concretos para abandonar los combustibles fósiles . El pedido llegó un día después de que acusara a las "grandes petroleras" de utilizar la atmósfera como un "vertedero a cielo abierto".

Alemania dio un paso en esa dirección al presentar su propia hoja de ruta horas antes de la intervención del secretario general. De esta manera, se convirtió en el tercer país en hacerlo, después de Francia y los Países Bajos .

Alemania presentó una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, después de Francia y los Países Bajos.

"Somos la primera generación que cuenta con las herramientas necesarias para poner fin a la era de los combustibles fósiles, y la última que puede evitar la catástrofe climática", afirmó Guterres al cerrar su intervención.

El cambio climático se convirtió en uno de los principales ejes de sus nueve años al frente de Naciones Unidas, un período que terminará el próximo 31 de diciembre. Su último llamado se produjo en un escenario atravesado por olas de calor, incendios forestales e inundaciones en distintas regiones del planeta.

Entre los episodios recientes se encuentran los incendios y las temperaturas extremas registradas en Europa y las inundaciones en la frontera entre Nepal y China provocadas por el colapso de un glaciar. A esto se suma el fortalecimiento del ciclo de El Niño, que ya igualó un récord de intensidad meses antes de alcanzar su pico.

La ONU busca extender los sistemas de alerta temprana a toda la población mundial para 2027. cepaz.org

La COP31 y las diferencias sobre la transición energética

Tras Guterres intervinieron el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La discusión tuvo como telón de fondo la próxima COP31, que Turquía presidirá y albergará en Antalya entre el 9 y el 20 de noviembre, mientras Australia estará a cargo de conducir las negociaciones.

"Actuar no es opcional", sostuvo Albanese, quien destacó que durante el pico del último verano australiano la mitad de la electricidad de la red provino de fuentes renovables.

Erdogan, en cambio, planteó la necesidad de compatibilizar las metas ambientales con las condiciones económicas: "Cualquier propuesta que no logre conciliar nuestros objetivos climáticos con las realidades sociales y económicas estará condenada al fracaso", aseguró.

Turquía albergará la COP31 en Antalya entre el 9 y el 20 de noviembre, mientras Australia conducirá las negociaciones.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, anunció una inversión de 330 millones de libras —u$s437 millones— en el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, destinado a financiar objetivos internacionales vinculados con naturaleza, clima y contaminación.

Financiamiento y justicia climática

Guterres también reclamó movilizar más financiación climática para los países en desarrollo y extender a toda la población mundial los sistemas de alerta temprana para 2027. Al mismo tiempo, destacó el avance de la electrificación de actividades actualmente dependientes de la combustión, como el transporte y la calefacción.

Turquía impulsa en ese terreno el objetivo "35x35", que propone que la electricidad represente el 35% del consumo mundial de energía para 2035, aunque la iniciativa no establece que esa generación deba proceder necesariamente de fuentes renovables.

El ministro de Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, llevó el debate al terreno de la justicia climática después de las inundaciones del 26 de agosto, que dejaron más de 1.400 muertos y miles de desaparecidos: "Tragedias como esta no son sucesos aislados, son síntomas de una crisis global, una crisis que Nepal no ha provocado", afirmó.

"En este momento, lo que pedimos es lo que llamamos justicia climática", concluyó.