HBO Max presentó el primer adelanto de la esperada tercera temporada de "House of the Dragon" + Seguir en









Las imágenes muestran a miembros de la dividida Casa Targaryen entrando en batalla, con mucha acción de dragones ardientes.

La nueva temporada se estrena en junio.

HBO y HBO Max presentaron el primer adelanto de la tercera temporada de House of the Dragon. La precuela de Game of Thrones se estrará en junio, mientras tanto los fans de este universo están viviendo los momentos culmines de El Caballero de los Siete Reinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las imágenes muestran a miembros de la dividida Casa Targaryen entrando en batalla, con mucha acción de dragones ardientes. El lema de la temporada es el bastante premonitorio "Del fuego surge la oscuridad".

Se sabe que esta nueva temporada incluye una secuencia de batalla masiva que originalmente se planeó para la segunda temporada del programa, pero que terminó trasladándose a la tercera temporada después de que el recuento de episodios de la segunda temporada se redujera a ocho episodios.

Adelanto de la tercera temporada de House of the Dragon La Casa del Dragón - Temporada 3 _ Teaser Oficial _ HBO Max El adelanto llega justo cuando la última precuela de Game of Thrones, El Caballero de los Siete Reinos, se prepara para estrenar su final de temporada. Con un presupuesto modesto, la serie ha recibido numerosos elogios de fans y crítica, lo que ha provocado un inevitable debate y comparaciones con HOTD sobre qué serie es superior. Los ganadores parecen ser los fans de la franquicia, ya que, por primera vez, se emitirán dos proyectos de Game of Thrones el mismo año.

De qué trata House of The Dragon Basada en la novela "Fuego y sangre" de George R.R. Martin, House of The Dragon sigue a la familia Targaryen 200 años antes de los eventos de "Juego de Tronos". (En otras palabras, unas pocas generaciones antes del nacimiento de Daenerys). Está protagonizada por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Ryan Condal es el creador y productor ejecutivo, junto con el cocreador Martin, Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.