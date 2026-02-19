El drama de James Van Der Beek y todos los millones que se llevó su enfermedad

Pese a su éxito, la vida le jugó una mala pasada y su familia, tras su fallecimiento, vive una situación crítica.

Hollywood suele ser la puerta a ganar millones de dólares , y muchos consiguen fortunas tan grandes como para dejarle mucha comodidad financiera a una o dos generaciones posteriores. Pero hay casos en los que el dinero no es suficiente, sobre todo en lo que le ocurrió a este reconocido actor.

Tras una dura batalla contra una terrible enfermedad, su patrimonio se vio drenado por luchas contra la afección que arruinó su vida. Lamentablemente, el panorama actual, con él fallecido, deja en una situación bastante compleja a toda su familia.

James Van Der Beek construyó su fortuna gracias a Dawson's Creek, la serie que protagonizó a finales de los noventa. El programa fue un éxito tan grande que le permitió firmar contratos por cifras extraordinarias cada vez que grababa un episodio. Además, como la serie se siguió pasando en la televisión de todo el mundo durante años, él siguió recibiendo grandes sumas de dinero por esas repeticiones.

El actor falleció el 11 de febrero de este año, tras una dura batalla contra una complicada enfermedad.

Después le fue muy bien en el cine con la película Juego de campeones (Varsity Blues) . La película fue un éxito total y recaudó más de 50 millones de dólares , lo que demostró que el público pagaba la entrada para verlo a él. Gracias a eso, pudo exigir mejores pagos en sus siguientes trabajos y se aseguró un lugar importante en Hollywood.

A diferencia de otros actores que gastan sus ganancias rápido, él siguió trabajando en series conocidas como CSI y Apartment 23 . Con todo ese capital acumulado, compró un campo muy grande en Texas para vivir tranquilo con su familia, pensando que tenía el futuro asegurado, sin imaginar que esa misma casa hoy estaría en peligro.

Embed - Falleció el actor James Van Der Beek a los 48 años

El pedido de la viuda para el futuro de sus hijos

Todo se vino abajo cuando le descubrieron cáncer de colon. Los tratamientos médicos en Estados Unidos son muy costosos y, como la enfermedad avanzó, la familia tuvo que usar todo el dinero que tenía guardado para pagar doctores y medicamentos. Al no poder trabajar más, la cuenta bancaria se fue vaciando hasta quedar en rojo.

La muerte del actor a principios de este mes dejó a su familia sin recursos y con muchas cuentas por pagar. Su esposa, Kimberly, contó que la situación es crítica y que no tienen cómo mantenerse. Los millones que había ganado en su mejor momento desaparecieron en el intento de salvarle la vida.

Por eso, la viuda tuvo que armar una colecta en internet para pedir donaciones. El objetivo es juntar el dinero necesario para pagar la hipoteca de la casa y que sus seis hijos no se queden en la calle. También necesitan ayuda para costear la comida y la escuela de los chicos, que pasaron de tenerlo todo a necesitar la solidaridad de la gente para seguir adelante.

Entre todas las personas que ayudaron, se destacaron varias celebridades de Hollywood como Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw, quienes realizaron una generosa donación de 25.000 dólares, así como Zoe Saldaña, Demi Moore, el director de Wicked Jon M. Chu, el representante de talentos Guy Oseary y el coreógrafo Derek Hough.