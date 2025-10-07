Santander y Fundación Ruta 40 impulsan la conectividad en escuelas rurales







En el Día de la Educación Financiera, la iniciativa beneficiará a más de 1.200 alumnos y 140 docentes en Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza.

La iniciativa no solo acerca internet y formación, sino que busca generar un efecto multiplicador en las comunidades

En un contexto donde la conectividad y la inclusión financiera se vuelven esenciales para garantizar igualdad de oportunidades, Santander Argentina, en alianza con la Fundación Ruta 40, presentó el programa “Ruta 40 Conectada”, una iniciativa que busca llevar educación digital y financiera a escuelas públicas rurales ubicadas a lo largo de la emblemática Ruta Nacional 40.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El proyecto tiene como objetivo reducir la brecha tecnológica en comunidades rurales y fomentar el desarrollo educativo y económico de las regiones menos conectadas del país. En esta primera etapa, 14 escuelas rurales de Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza recibirán conectividad satelital y contenidos formativos, beneficiando de manera directa a más de 1.200 estudiantes y 140 docentes.

Conectividad y educación financiera en zonas rurales El programa contempla la instalación de antenas satelitales y la provisión del servicio de internet durante 12 meses, lo que permitirá que alumnos y docentes accedan a recursos educativos en línea y desarrollen competencias digitales fundamentales para su futuro.

Además, Santander brindará charlas y talleres de educación financiera tanto para las escuelas participantes como para las comunidades cercanas, promoviendo hábitos responsables en el manejo de recursos, el ahorro y la planificación económica personal y familiar.

Las instituciones educativas fueron seleccionadas a partir de una encuesta de acceso a conectividad realizada por la Fundación Ruta 40, que identificó las zonas con mayores limitaciones tecnológicas y menor acceso a internet.

Una alianza para la equidad Desde hace más de 20 años, la Fundación Ruta 40 impulsa programas educativos en 76 escuelas rurales del país, acompañando a comunidades a lo largo de la ruta más extensa de la Argentina. Con esta nueva colaboración con Santander, la organización busca sumar la conectividad como un componente estructural del desarrollo educativo rural. “En Santander creemos firmemente que la educación y la conectividad son pilares para la movilidad social. Al sumarnos a Ruta 40 Conectada, no solo estamos reduciendo la brecha digital en estos entornos rurales, sino que también estamos equipando a estos chicos y sus familias con conocimientos financieros que les serán de utilidad para toda la vida. Es un honor seguir apoyando la gran labor que realiza la Fundación Ruta 40, con la que compartimos el compromiso por un futuro más equitativo”, afirmó Adriana Alesina, de Santander Argentina. Tecnología con impacto social La iniciativa no solo acerca internet y formación, sino que busca generar un efecto multiplicador en las comunidades: las herramientas digitales y financieras permitirán a las escuelas rurales conectarse con otras instituciones, acceder a capacitaciones y fortalecer el vínculo con las familias y los actores locales. “Ruta 40 Conectada” se inscribe en una tendencia creciente de cooperación entre el sector privado y las organizaciones sociales para promover inclusión digital, educación financiera y desarrollo comunitario sostenible. De esta manera, el programa se convierte en un ejemplo concreto de cómo la innovación y la colaboración pueden transformar la realidad educativa en las zonas más alejadas del país, acercando a miles de niños y jóvenes a nuevas oportunidades de aprendizaje, trabajo y crecimiento personal.