Alerta por ciberdelitos: 1 de cada 4 argentinos aseguró que fue víctima de una estafa

Un reciente estudio sobre ciberseguridad aseguró que una de cada cuatro argentinos fue víctima de una estafa. Además, más de la mitad de los encuestados afirmó que conoce a alguien que también lo fue, a la par de que los hombres acumulan la mayoría de casos con casi un 63% y la Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking de ciberdelincuencia en un 33%.
Así, destacaron que uno de cada cuatro argentinos, es decir el 24,9% de los encuestados, ya fue víctima de un ciberdelito, mientras el 56,7% conoce a alguien cercano que también lo fue.
Alerta por ciberdelitos: 1 de cada 4 personas fue víctima de una estafa
El análisis también destacó que el fraude digital es la modalidad más frecuente, con el 41% de los casos, seguido por la suplantación de identidad (29%). El informe también identifica el robo de información y el acoso o extorsión virtual como modalidades relevantes, aunque en porcentajes más bajos (14,5% y 4,8% respectivamente).
El primer contacto se produce mayormente por redes sociales (52,3%) y por llamadas telefónicas (28,4%). Las redes en particular tienen peso según la modalidad del ataque: concentran el 56,2% de los casos de estafa, el 54,8% de los casos de robo de información financiera y el 50,7% de los casos de suplantación de identidad. Los datos solicitados con más frecuencia por los atacantes son el Documento Nacional de Identidad (30%) y las claves de banco (32,2%).
El primer contacto se produce mayormente por redes sociales (52,3%) y por llamadas telefónicas (28,4%).
Palo Alto Networks
El informe también da cuenta de que el reconocimiento del riesgo convive con conductas que lo contradicen. El 58,5% de los encuestados dice desconfiar de los remitentes desconocidos y el 75,3% declara adoptar alguna práctica de ciberprevención. Sin embargo, dentro del 49% al que se le solicitó información personal por canales digitales, un 24,6% terminó entregando la totalidad de los datos pedidos y un 19,2% entregó parte de ellos.
"El fraude digital no necesita inventar un canal nuevo. Aprovecha los mismos espacios que usamos todos los días para hablar con el banco, el trabajo o la familia. Esa comodidad cotidiana es, a la vez, lo que baja la guardia frente a un mensaje fraudulento", explicó el director del Instituto Nicolás Macchione.
Quién es más vulnerable según edad, género, ciudad y vías de contacto
Los adultos de 30 a 49 años concentran el 36% de los casos de ciberdelito, seguidos por los de 50 a 64 años (33%). Entre los jóvenes de 18 a 29, la incidencia es del 21%, mientras que entre los mayores de 65, del 10%. El patrón se repite al mirar solo los delitos que efectivamente se concretaron: los consumados representan el 55% del total relevado, frente al 45% de tentativas. Los adultos de 30 a 49 años vuelven a liderar, con el 37% de esos casos consumados y los de 50 a 64 años suman el 34%. En 18 a 29 años, llega a un 19%, mientras que en mayores de 65, 10%.
A nivel territorial, Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking de ciberdelincuencia del país, con un 33,1% de los relevos.
Magnific
A nivel territorial, Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking de ciberdelincuencia del país, con un 33,1% de los relevos. En el otro extremo se ubica Comodoro Rivadavia, con los índices más bajos del país en un 4,9%. En el medio de la tabla aparece un caso particular: Corrientes registra un volumen superior de estafas, robo de información financiera y acoso o chantaje que Córdoba o Rosario, pese a su menor densidad poblacional e índices delictivos generales.
Por género, el acoso, chantaje o extorsión virtual tiene mayor incidencia entre los varones, con el 62,7% frente al 37,3% de las mujeres, mientras que el robo de información personal o financiera es levemente superior entre las mujeres, con el 52% frente al 48% de los varones. Los canales de contacto también varían según la edad: en los grupos más jóvenes predominan las redes sociales, con el 42%, mientras que entre los adultos se destaca WhatsApp, con el 46%.