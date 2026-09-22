OpenAI presiona a Donald Trump para establecer estándares internacionales de IA

La compañía publicó un artículo en su blog donde retomó la discusión sobre la seguridad, surgida a raíz de las recientes declaraciones del exinvestigador de Anthropic, Jacob Coxon. Además, su CEO, Sam Altman, tiene previsto exponer el próximo miércoles frente al Consejo de Seguridad de la ONU.

Archivo. Altman vuelve a poner el foco sobre la necesidad de regulación sobre la IA.

OpenAI volvió a instar al gobierno de Estados Unidos a que redoble los esfuerzos por establecer estándares internacionales para el desarrollo de los modelos de frontera de intelgiencia artificial. "Creemos que Estados Unidos debería liderar un esfuerzo para trabajar junto con países de todo el mundo en el desarrollo de estándares técnicos globales para la IA de frontera, incluido el RSI (mejora recursiva de la IA) ", detallaron en una entrada de su blog publicada el pasado lunes.

La discusión sobre la seguridad del desarrollo de la IA se instaló en el centro del debate público luego de las advertencias realizadas por el exinvestigador de Anthropic y OpenAI, Jacob Coxon , a la que luego adhirieron distintas figuras centrales del sector tecnológico estadounidense, tales como Dario Amodei (CEO de Anthropic), Elon Musk (xAI) y el propio líder de OpenAI, Sam Altman.

La disputa se inscribe - más allá del debate general sobre la IA - en un escenario donde China busca recortar la distancia con el desarrollo estadounidense. Mientras tanto, desde Washington elevan las alarmas y denuncian los "peligros" de la evolución del gigante asiático.

Según el análisis de la empresa, "Instituciones democráticas ya existentes, como el Center for AI Standards and Innovation (CAISI), las leyes estatales y un marco regulatorio federal para la IA" pueden contribuir al objetivo de lograr un consenso general sobre la velocidad del desarrollo. Sin embargo, en otro pasaje advirtieron que "el desarrollo y el despliegue de la IA ya ocurren en múltiples países, su adopción es global y sus efectos probablemente alcancen a todas las personas, de una forma u otra y en distintos momentos".

En ese sentido, OpenAI afirmó que son necesarios "esfuerzos internacionales" para desarrollar estándares que permitan resolver "algunos desafíos centrales".

Entre los principales desafíos, el documento señala la fragmentación del conocimiento, que "dificulta comparar evidencia, entender las capacidades emergentes y responder a riesgos que cruzan fronteras"; la necesidad de una acción colectiva para abordar la automejora recursiva (RSI); y las capacidades desiguales que tienen los países para desarrollar esta tecnología.

Archivo. OpenAI vuelve a presionar a Trump por la regulación de la IA.

"Para ser claros, cualquier laboratorio de IA que desarrolle investigación automatizada en IA u otras capacidades avanzadas debe asumir la responsabilidad de hacerlo de forma segura, de acuerdo con principios básicos de autorresponsabilidad y con las leyes vigentes. Nuestra propuesta de estándares parte de dos objetivos: evitar la concentración de poder y lograr mejores resultados en la práctica", afirmó la compañía desarrolladora de ChatGPT.

En este sentido, el comunicado sentenció: "Liderar ahora determinará si Estados Unidos moldea el marco global de la IA o si, por el contrario, observa cómo se consolida a su alrededor un sistema fragmentado, desigual y plagado de conflictos. Esto también determinará si la IA avanzada fortalece las redes que Estados Unidos y sus aliados ya poseen; no liderar podría debilitarlas".

En este contexto, Altman tendrá una agenda vinculada a la seguridad de la inteligencia artificial y las relaciones entre Estados Unidos y China. El miércoles hablará ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre IA y seguridad internacional y el jueves asistirá a una cena de Estado en la Casa Blanca en honor al presidente chino, Xi Jinping, informó la compañía.

La participación de Altman se da mientras Washington y Beijing avanzan en un diálogo específico sobre inteligencia artificial. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló durante el fin de semana que ambos países acordaron crear un “diálogo EE.UU.-China sobre IA” para alcanzar un entendimiento común sobre los beneficios y las amenazas de la tecnología.

La salida a bolsa, el telón de fondo

La agenda internacional de Altman coincide con la decisión de OpenAI de postergar su salida a bolsa. El CEO confirmó que la compañía no cotizará durante 2026 y vinculó la decisión con las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial, aunque la decisión también alimenta las dudas del sector sobre los logros efectivos que puedan conseguir estas empresas, según las expectativas del mercado.

“Creo que, dado todo lo que está sucediendo con la seguridad, este sería un momento poco recomendable para salir a bolsa, y no sentimos presión al respecto”, afirmó Altman en una entrevista con la revista Fortune.

El ejecutivo aclaró que OpenAI eventualmente buscará cotizar en el mercado, aunque evitó establecer una nueva fecha para la operación. “Diría que no en 2026. Sí, tenemos mucho trabajo por delante, como atender lo que este momento va a requerir en materia de seguridad y alineación, y cómo la industria y los gobiernos pueden colaborar”, explicó.

La compañía y su rival Anthropic PBC habían presentado de manera confidencial documentación para salir a bolsa a comienzos de este año. Una eventual IPO de OpenAI había sido valuada en hasta u$s1 billón, aunque la empresa ya analizaba postergar la operación.