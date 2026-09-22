Ciberseguridad: 2.500 millones de registros de datos quedaron expuestos en la dark web durante 2026

Las contraseñas y los correos electrónicos aparecen entre los datos más vulnerables. Además, crecieron los ataques mediante malware y las estafas potenciadas por inteligencia artificial.

Unos 2.500 millones de registros de datos quedaron expuestos en la dark web durante el primer semestre de 2026 , en un escenario marcado por el crecimiento de diferentes modalidades de fraude y robo de información personal .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así lo indicó el Observatorio de Crif, perteneciente a la agencia de información crediticia e intermediario financiero , que analizó las principales amenazas digitales y los datos que aparecen con mayor frecuencia en estos espacios de internet.

El phishing , modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por empresas u organizaciones para obtener información de las víctimas, continúa entre las principales amenazas. A este mecanismo se suman el smishing , realizado mediante mensajes de texto, y el vishing , que utiliza llamadas telefónicas fraudulentas.

Estas técnicas se vieron potenciadas por ataques impulsados mediante inteligencia artificial , especialmente por la utilización de deepfakes de audio y video cada vez más realistas para engañar a los usuarios.

El informe también detectó un incremento del robo de información mediante malware del tipo “infostealer” . Estos programas maliciosos suelen distribuirse a través de campañas de phishing o software falsificado y funcionan de manera silenciosa para obtener credenciales y otros datos almacenados en los dispositivos.

La ciberseguridad se ve amenazada por la IA. Archivo

Contraseñas y correos electrónicos, entre los datos más expuestos

De acuerdo con el Observatorio, los datos encontrados con mayor frecuencia en la dark web son, en este orden, contraseñas, direcciones de correo electrónico, nombres de usuario, números de teléfono y nombres completos.

En el caso de la información financiera, las combinaciones de números de tarjetas de crédito, datos de seguridad y fechas de vencimiento aparecen en el 99,8% de los casos analizados y registraron un rápido crecimiento.

Los nombres de usuario comprometidos estuvieron vinculados principalmente con cuentas de servicios, como portales de empleo y sitios de noticias, que concentraron el 26,6%. Luego aparecieron las redes sociales, con el 20,8%, y las cuentas pertenecientes a foros y sitios web, con el 16,3%.

Qué países aparecen entre los más afectados

Estados Unidos encabezó la lista de países más afectados por el robo de correos electrónicos y contraseñas en línea. A continuación se ubicaron Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, mientras que Italia quedó en el sexto lugar, con un 32,3% de usuarios que recibió al menos una alerta.

El informe también señaló que Italia ocupa el tercer puesto a nivel mundial, detrás de Estados Unidos y Francia, en cantidad de cuentas robadas y posteriormente expuestas mediante malware de tipo infostealer.

Entre los usuarios particulares italianos que recibieron notificaciones de los servicios de protección de Crif, las franjas etarias más afectadas fueron las personas de 51 a 60 años, con el 26,7%, seguidas por aquellas de 41 a 50 años, con el 26,6%, y los mayores de 60, con el 20,3%.

Los hombres concentraron la mayoría de las alertas

En cuanto al género, los hombres representaron el 64,3% de los usuarios italianos notificados por los servicios de protección de la compañía.

Por regiones, Lombardía registró la mayor proporción de alertas, con el 15,7%, seguida por Lacio (12,3%), Sicilia (11,3%), Emilia-Romaña (9,7%) y Piamonte (9,5%).

Los resultados reflejaron así el crecimiento de las amenazas orientadas al robo de credenciales y datos personales, en un contexto en el que las herramientas de inteligencia artificial y los deepfakes incorporaron nuevas posibilidades a las modalidades tradicionales de fraude digital.