AMD superó el billón de dólares de capitalización ante el boom de la inteligencia artificial + Agregar ámbito en









Impulsado por el auge de la IA y ventas récord en su negocio de centros de datos, el fabricante de microchips trepó un 10% en Wall Street y cruzó por primera vez el umbral del billón de dólares de valuación bursátil.

AMD supera el billón: La compañía alcanzó una capitalización bursátil histórica, impulsada por la IA.

En un hito histórico para la industria de semiconductores, AMD superó por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil. El logro se concretó tras un salto del 10% en sus acciones durante la rueda del lunes, en la que la compañía tocó un máximo intradía récord de u$s615,52.

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El fabricante de semiconductores acumula cinco ruedas consecutivas al alza, con una ganancia aproximada del 25% durante ese periodo. Este movimiento implica una fuerte recuperación después de que sus acciones retrocedieran tras la publicación de los resultados del segundo trimestre.

Cabe subrayar que la inteligencia artificial está detrás de gran parte de este entusiasmo. AMD reportó ingresos trimestrales de u$s11.540 millones, 50% más que un año antes, mientras su negocio de centros de datos duplicó su tamaño, lo que llevó a un aumento de las ventas del 107% hasta u$s6.700 millones.

El fabricante de semiconductores acumula cinco ruedas consecutivas al alza. La directora ejecutiva de la empresa, Lisa Su, anticipó además que AMD espera duplicar las ventas de centros de datos en 2027, reflejando la creciente demanda de infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA.

El detalle y la comparación inevitable con Nvidia A pesar del hito alcanzado, AMD todavía cotiza lejos del líder indiscutido del sector: Nvidia, que registra una valuación bursátil cercana a los u$s5,4 billones impulsada por su hegemonía en el mercado de procesadores para inteligencia artificial y centros de datos.

Para los inversores, la escalada de AMD muestra hasta qué punto Wall Street sigue asignando valor al crecimiento de la inteligencia artificial. El gigante de chips acumula un incremento superior al 180% este año, aunque semejante revalorización también eleva las expectativas sobre sus próximos resultados y su capacidad para ganar terreno frente a Nvidia.