En Estados Unidos, un hombre se enfrentó en el ring a un robot humanoide de casi dos metros. El resultado fue desolador y fomentó aún más el debate sobre el crecimiento desmedido de la Inteligencia Artificial.

A lo Terminator: un robot enfrentó a un humano en una pelea oficial por primera vez

Lo que hace más de 40 años generó una revolución en el cine de ciencia ficción, con el lanzamiento de "Terminator" , película protagonizada por Arnold Schwarzenegger , este fin de semana se hizo realidad en San Francisco, Estados Unidos .

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En cuestión, ocurrió la primera pelea oficial entre un humano y un robot. Frankie LaPenna se subió a una jaula de combate para medirse cara a cara contra un robot humanoide de aproximadamente 1,80 metros de altura, con la cara de los famosos T-800 de la mencionada película.

En el enfrentamiento contra LaPenna, el robot operó con limitaciones programadas de velocidad y fuerza para evitar lesiones graves al participante humano, quien usaba equipo de protección.

Sin embargo, luego de unos intercambios de golpes, el robot realizó una dura patada frontal contra el torso del hombre, que salió despedido contra la lona. La acción generó impacto entre todos los presentes, marcando el final del combate.

El evento fue organizado por REK (Robot Entertainment Kombat) , una empresa estadounidense que realiza combates de robots, al estilo de la película "Gigantes de Acero" (Real Steel).

Los robots (valorados en unos u$s100.000 cada uno) son pilotados a distancia por operadores humanos mediante sistemas avanzados de realidad virtual en tiempo real.

Dichas peleas tienen como objetivo dar una demostración de espectáculo y entretenimiento impulsada por REK, donde se evalúan la estabilidad, los reflejos y la precisión motora de las máquinas.

Esto generó aún más debate sobre regulaciones y seguridad en el uso de la Inteligencia Artificial y la robótica actual, ya que su acelerado progreso pone en riesgo a la humanidad.