Iphone 15: se reveló cuál podría ser el precio de venta y cuándo será su lanzamiento

"Si las ventas del iPhone 14 Plus han sido tan malas , ¿qué piensa hacer Apple con el iPhone 15 Plus para que no pase lo mismo? La respuesta es simple: nada", explica el filtrador. "Apple lanzará el iPhone 15 Plus junto con los otros 3 modelos, y no cambiará de lo que ya se esperaba. El precio será el mismo, el tamaño será el mismo, y así sucesivamente. Lo que hará Apple es provocar más ventas subiendo el precio del iPhone 15 Pro".