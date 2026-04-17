El CFI anuncia el lanzamiento de un fondo de inversión para startups I+D: quiénes podrán acceder y cuándo estará disponible

El nuevo instrumento apunta a impulsar el ecosistema de startups tecnológicas en toda Argentina. Durante la prueba piloto, se esperan financiar al menos 10 proyectos.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) anunció el lanzamiento de un nuevo fondo de inversión que apuntará exclusivamente a acompañar a las startups de base científica/tecnológica que desarrollen sus actividades en Argentina, con el objetivo puesto en aumentar el desarrollo en el sector I+D en todo el país. El instrumento de financiamiento será deuda convertible en acciones preferidas y tendrá un ticket promedio de u$s400.000. La primera ventana de recepción de proyectos será desde el 18 de mayo al 26 de junio.

“El CFI tiene actualmente dos instrumentos; el fideicomiso de crédito y un fondo de garantías. Pero con estos dos instrumentos entendíamos que había un nicho donde se podía actuar, donde se podía financiar proyectos de mayor riesgo que aquellos que acompañan el fondo de garantías”, precisó Bruno Hernández Cravero , doctorado en Biotecnología quién estará a cargo del fondo de riesgo, a Ámbito .

En detalle, el nuevo instrumento tendrá una lógica agnóstica y no estará cerrada a una vertical en específico. Además, apuntará a rondas de inversión pre-seed y seed , de startups con un máximo de antigüedad de 7 años que estén en etapa de desarrollo TRL-4.

El desarrollo del instrumento duró aproximadamente un año, tiempo en el que desde el organismo interestadual analizaron en detalle la situación actual del ecosistema de startups tecnológicas argentinas.

La primera conclusión fue clara: el mundo invierte cada vez más y en Argentina la inversión en I+D está estancada hace varios años. Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI), la Agencia I+D+i - el fondo sectorial de inversión más importante del sistema, controlado por Nación -, sufrió una brutal caída en el financiamiento: un 69,1% y un 41,3% real en 2024 y 2025 .

image La caída de recursos de la Agencia I+D+i. CIICTI

Según los datos del CIICTI, en 2026 el crédito del organismo "está siendo sub-ejecutado" y las estimaciones apuntan a que sufrirá una reducción adicional del 20,4%, lo que totalizará una caída del 85,5% en tres años en términos reales.

El sector privado tampoco muestra signos de crecimiento: desde que asumió el gobierno de Milei, el nivel de empleo en el sector privado vinculado a la Investigación y Desarrollo (I+D) cayó 2,2%. Hoy, tan solo 1 de cada 10 investigadores son empleados en el sector privado.

image El empleo registrado privado en I+D también tuvo una leve contracción en los últimos años. CIICTI

"Este tipo de proyectos que aparecieron en las convocatorias que hacemos no pueden ser atendidos ni por crédito directo ni por garantía, porque tienen que empezar a pagar mañana. Y son proyectos que requieren cierta moralización de tiempo. Entonces, la herramienta surge para atender una necesidad que estamos detectando en el territorio", precisó el director de coordinación del CFI, Nicolás Cevela.

Innova CFI: todos los detalles del fondo de inversión en I+D

Es en este escenario que el CFI anunció la puesta en marcha de Innova. Inicialmente, la inversión funcionará como un “préstamo condicionado” detallaron las autoridades que llevaron adelante la presentación del nuevo fondo. Esto significa que el mismo deberá ser pagado recién una vez que la compañía empiece a facturar u$s2.000.000. Previo a eso, la deuda devengará intereses, pero no será exigible de pago.

Pero el contrato también detallará que el pasivo podrá ser – posteriormente – transformado en equity, es decir, en acciones preferidas. ¿El objetivo según el Consejo? Evitar que la deuda inicial se vuelva una problemática en el financiamiento futuro que puede requerir la empresa.

“Contablemente, esa startup va ir a pedir un crédito al banco, si necesita endeudarse, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Por nuestro pasivo. Eventualmente, una inversión que ayudó a que la empresa crezca, en un momento se puede convertir en un salvavidas de plomo para seguir creciendo. Por eso le damos la opción”, detalló Hernández Cravero sobre el instrumento a utilizar.

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Además, también aclaró que las mismas serán preferidas ya que “no es interés del CFI tener injerencia en el management de ninguna compañía”. En línea con esto, la conversión también tendrá un tope ubicado en el 24,99% y la empresa la oportunidad de recomprar las acciones con una cuota de repago ubicada en el 3% de la facturación anual de la compañía.

El nuevo instrumento será lanzado como una prueba piloto durante 2026. De carácter cuatrimestral, la primera convocatoria a proyectos se abrirá el 18 de mayo al 26 de junio.

El proceso de aplicación se desarrollará de la siguiente manera: una vez sea abierta la ventanilla, las empresas deberán enviar documentación mínima para aplicar. Tras esto, las autoridades de Innova CFI realizarán un análisis de elegibilidad. Únicamente aquellas que sean seleccionadas pasarán por un proceso de due diligence – una auditoría exhaustiva – para definir aquellos proyectos a los que finalmente se les presentará una oferta de inversión.

“De punta a punta, estimamos que ese proceso dure cuatro meses. Tratamos de ser lo más ágiles posibles, porque entendemos que la actividad para el desarrollo de un modelo de un modelo de negocios basado en tecnología es fundamental”, profundizó Hernández Cravero

Desde el CFI, prevén financiar al menos 10 proyectos durante el transcurso del año. De cara al futuro, el objetivo será elevar ese número a 24, con un capital de inversión que – si se tiene en cuenta el ticket promedio de inversión - rondará los u$s10 millones, provenientes de las arcas provinciales.

Cuáles son los requisitos y las condiciones para acceder al financiamiento del CFI

Según detalla la web, los requisitos para acceder a Innova CFI son:

Que la empresa se encuentre constituida o en trámite

Una antigüedad máxima de 7 años.

Un nivel de desarrollo TRL-4 .

Contar con un plan de inversión con una extensión de hasta 24 meses.

Que la actividad I+D sea realizada en Argentina

Sobre el último punto, Bruno afirmó: “En caso de tener una empresa en el exterior (con desarrollos en el país), vamos a tener directamente el contrato que va ser con la controlante”. Por otro lado, las condiciones generales de préstamo serán:

Tasa de interés SOFR+4.

Ticket promedio: u$s400.000

Plan de inversiones de máximo 24 meses para el desarrollo del proyecto.

Cumplimiento de hitos para los desembolsos acordados.

Garantía moral de fianza personal de al menos un accionista con una participación mayor al 5%.

La recepción del sector I+D

Las primeras reacciones a la presentación realizada en el edificio del CFI fueron positivas, en un sector que tiene en el acceso al financiamiento uno de sus mayores desafíos.

En diálogo con Ámbito, la directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), la Dra. Graciela Ciccia, detalló: “Recibimos el anuncio con mucha alegría. Nos parece muy interesante, sobre todo, para fomentar el crecimiento de empresas de base tecnológica en todo el país”.

“El acceso al financiamiento es un tema recurrente para todos los que invierten en investigación y desarrollo. Además, la industria del venture capital en Argentina está poco desarrollada. Entonces, cuanto más instrumentos haya al alcance de de estas empresas, es mucho mejor”, analizó Ciccia sobre el ecosistema actual.

Sobre el nivel de inversión, la titular de la CAB también se mostró satisfecha: “El ticket de un de un venture capital es u$s200.000 o u$s250.000 para una capital semilla. Para mí está muy bien el mínimo y el máximo propuesto por el CFI”. Mirando al futuro, agrego: “Como todo instrumento, si esto funciona bien, supongo que las provincias van a aumentar su presupuesto para fondear este nuevo fondo de inversión”.

Las dudas generales en el encuentro giraron en torno a la capacidad del organismo de mantener un criterio federal y lograr desarrollar proyectos en las 24 jurisdicciones que forman parte del Consejo. También sobre la lógica agnóstica con la industria - es decir, recibir proyectos de cualquier vertical - y las posibles diferencias que pueda haber entre cada uno de los campos de desarrollo, como pueden ser software, biotecnología, agtech, etc.

Además, también permaneció en el aire la necesidad de que rápidamente el modelo vire hacia una ventanilla de recepción permanente de proyectos. El panorama quedará más claro en menos de un mes, luego de la apertura de la primera convocatoria, que servirá para registrar genuinamente el nivel de demanda.