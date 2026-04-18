Osvaldo Cornide: "La estabilidad no es un requisito, es una consecuencia del desarrollo"

El empresario cuestionó la lógica del ajuste como paso previo al crecimiento, advirtió por el cierre de fábricas y reclamó una salida apoyada en inversión, producción y acuerdo entre distintos sectores.

Osvaldo Cornide cuestionó el ajuste, advirtió por el cierre de fábricas y reclamó una salida basada en producción e inversión.

Osvaldo Cornide , presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , cuestionó este sábado el rumbo económico del Gobierno al sostener que la estabilidad no puede pensarse como una etapa previa al crecimiento, sino como el resultado de un proceso de desarrollo. En ese sentido, advirtió que la combinación de ajuste, caída de la actividad y apertura a las importaciones está agravando la crisis productiva y social en la Argentina.

Durante una entrevista radial, el dirigente empresario planteó una objeción de fondo a la mirada oficial sobre la economía. “ La estabilidad no es un requisito, es una consecuencia del desarrollo ”, afirmó, al rechazar la idea de que primero debe consolidarse el orden macroeconómico para que luego llegue, de forma natural, la expansión productiva.

Según explicó, la desaceleración de la inflación por sí sola no alcanza si no está acompañada por más producción, empleo e inversión. Para Cornide, cuando una economía logra ampliar la oferta de bienes y servicios y mejorar su productividad, recién ahí puede sostener niveles de precios más estables. En cambio, consideró que el escenario actual combina un fuerte ajuste sobre distintos sectores con una economía que no genera trabajo.

“ Acá tenemos un ajuste brutal, jubilados, discapacitados, salarios de todo el mundo, desocupación, rotura de rutas, bueno, todo lo que se conoce de todos los días ”, señaló. Y remarcó que ese cuadro no está siendo compensado por un proceso de desarrollo que permita absorber a quienes quedan fuera de la actividad.

En su análisis, Cornide recurrió a una comparación histórica para marcar diferencias con otros procesos de reorganización económica. Recordó que en etapas anteriores hubo transferencia de empleo del sector público hacia al privado, pero con ramas productivas en condiciones de incorporar mano de obra. A su juicio, hoy ocurre lo contrario: cierran empresas y no aparece un entramado productivo capaz de contener esa pérdida.

En ese punto, afirmó que en la actualidad “hay veintidós mil fábricas que han cerrado” y sostuvo que eso obliga a replantear la estrategia económica. Para el empresario, la Argentina atraviesa “una estación gravísima”, marcada por un deterioro creciente de las condiciones de vida y por la falta de un horizonte productivo claro.

También puso en duda la idea de alcanzar una “inflación cero” sin modificar la estructura económica. Cornide recordó experiencias previas que, según su mirada, fracasaron justamente por no haber atacado las causas profundas del estancamiento argentino. Por eso, insistió en que el problema central no pasa solo por variables monetarias, sino por la debilidad del sistema productivo y la ausencia de políticas de desarrollo.

En esa línea, criticó que mientras otras economías refuerzan sus mecanismos de protección, la Argentina avance en sentido contrario. “El mundo se está protegiendo y la Argentina se abre para que nos penetren millones y millones de artículos y de producción extranjera, y cierran nuestras fábricas”, advirtió. Para Cornide, esa dinámica vuelve inviable cualquier expectativa de crecimiento sostenido.

Impuestos, inversión y salida política

Otro de los ejes de la entrevista fue la presión tributaria sobre el sector pyme. Cornide reconoció que la reducción de impuestos es una demanda extendida entre empresarios y comerciantes, pero aclaró que no puede encararse de manera aislada, en medio de un proceso recesivo. Desde su perspectiva, una baja impositiva solo sería efectiva si forma parte de una estrategia más amplia de inversión y crecimiento.

“Sí, se puede en un proceso simultáneo de inversión y crecimiento, porque usted rebaja los impuestos en una situación de estancamiento, cae la recaudación y empeora todo”, explicó. De ese modo, buscó diferenciar una política tributaria asociada a la expansión económica de una rebaja desordenada que termine agravando el cuadro fiscal.

Cornide incluso recordó antecedentes en los que, con una menor carga sobre la actividad, la recaudación aumentó por una mayor predisposición al pago. Pero insistió en que esa herramienta debe enmarcarse en un proceso general que reactive la economía real, recupere el empleo y vuelva a poner en marcha la inversión.

Hacia el final, el presidente honorario de la CAME amplió su diagnóstico y apuntó contra el clima de fragmentación política y social. Consideró que, en un contexto tan delicado, la dirigencia debería concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción del país y no en disputas internas o sectoriales. Por eso, llamó a una convergencia entre distintos actores para enfrentar la crisis.

“Sería importante que las clases diligentes de todos los ámbitos políticos, empresarios, sindicales, intelectuales, etcétera, se capacita y vea cómo podemos hacer para unir a todos los sectores argentinos sin problemas partidistas para salir adelante”, sostuvo. En su visión, la Argentina cuenta con recursos humanos y naturales suficientes, pero sigue sin encontrar una estrategia común que permita convertir ese potencial en desarrollo concreto.