Taylor Swift anunció el lanzamiento de "Patient Zero", su nuevo single

Taylor Swift anunció el lanzamiento de nueva música.

Taylor Swift anunció el lanzamiento de "Patient Zero", su nuevo sencillo que saldrá a la venta y estará disponible en plataformas digitales desde el viernes.

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“He estado esperando con impaciencia para contarles que mi nuevo single 'Patient Zero' saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!) y ya está disponible para reservar en mi página web durante 24 horas.”

I’ve been impatiently waiting to tell you that my brand new single “Patient Zero” will be out on September 25 (!!!!!!!!!!!!) and it’s available to pre-order now at https://t.co/zSHpnhUTAJ for 24 hours. 0000 pic.twitter.com/RoacpfjjVY — Taylor Swift (@taylorswift13) September 22, 2026 El título del sencillo se insinuó con pistas que incluían el cambio de la letra O en la descripción de su biografía de Instagram por el número 0 en tres ocasiones.

Los fans de Taylor Swift siguen expectantes, preguntándose si habrá más novedades y cuándo. Durante meses se ha especulado con que lanzaría "Taylor Swift (Taylor's Version)" para el 20 aniversario de su álbum debut homónimo, pero todo indica que este nuevo sencillo no tiene nada que ver con eso.

Los rumores habían cambiado y apuntaban a que podría lanzar una edición ampliada o de lujo de " The Life of a Showgirl " de 2025, a pesar de su declaración en ese momento de que el álbum no tendría pistas adicionales más allá de las 12 que formaban parte del paquete.

Taylor Swift será reconocida en los MTV Video Music Awards CBS y MTV anunciaron el lunes por la mañana que Taylor Swift será la ganadora del primer premio MTV VMA Artist Director Honors, un galardón de reciente creación que se otorgará a los artistas que dirigen algunos o todos sus propios videos musicales. Las cadenas de televisión indicaron que el premio está destinado a artistas "cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual", y "celebra una trayectoria artística sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores".