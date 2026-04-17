Cómo es el primer robot humanoide de Tesla

La compañía acelera el desarrollo de androides capaces de tareas domésticas e industriales mientras crecen dudas sobre su implementación real.

La carrera por los robots humanoides dejó de ser una promesa lejana y empezó a tomar forma concreta. En ese escenario, Tesla dio un paso fuerte con el desarrollo de su propio androide, pensado para integrarse tanto en entornos industriales como en la vida cotidiana.

El proyecto, impulsado por Elon Musk, busca llevar la automatización a un nuevo nivel. No se trata solo de brazos robóticos en fábricas, sino de máquinas con apariencia humana capaces de interactuar en espacios diseñados para personas. La idea de reemplazar tareas repetitivas empieza a volverse tangible .

Tesla comenzó a mostrar las primeras unidades de su robot humanoide en contextos controlados. Aunque no se trata todavía de un producto masivo, las primeras versiones funcionales ya existen y se prueban en entornos reales , sobre todo dentro de sus propias fábricas.

El enfoque inicial está puesto en tareas simples pero demandantes: mover objetos, organizar piezas o asistir en procesos logísticos. Son actividades repetitivas, donde el error humano o el desgaste físico suelen ser factores a considerar. Ahí es donde el robot puede marcar diferencia.

En paralelo, la empresa analiza escalar la producción. Uno de los puntos clave es la posibilidad de fabricar estos androides en instalaciones como la gigafábrica de Shanghái. Ese movimiento permitiría reducir costos y aumentar volumen, algo clave si la idea es llegar a un mercado más amplio.

tesla optimus

Cómo es el Optimus Gen 3

El modelo más avanzado hasta ahora es el conocido como Optimus Gen 3. Se trata de un robot humanoide de aproximadamente 1,73 metros de altura, diseñado para replicar movimientos humanos con cierta precisión.

Entre sus características principales se destacan sensores, cámaras y sistemas de inteligencia artificial que le permiten reconocer objetos y moverse en distintos entornos. La apuesta es clara: lograr autonomía en tareas cotidianas, desde levantar cajas hasta realizar actividades básicas en el hogar.

Otro aspecto relevante es la mejora en movilidad. Las versiones más recientes muestran avances en equilibrio y coordinación, dos puntos críticos en este tipo de desarrollos. Caminar, girar o manipular objetos sin errores sigue siendo un desafío técnico importante.

Optimus

Además, Tesla trabaja en optimizar el consumo energético. Un robot de estas características necesita eficiencia para ser viable en el día a día. En ese sentido, la experiencia de la empresa en baterías juega a favor. A pesar de los avances, hay cautela. Las demostraciones suelen darse en entornos controlados, lo que deja abierta la pregunta sobre su desempeño en situaciones reales. La diferencia entre prototipo y producto final todavía es significativa.