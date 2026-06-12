Crean una Inteligencia Artificial que desafía el rol de los profesores de educación física y entrenadores

Un desarrollo universitario combina IA y biomecánica para analizar movimientos corporales y corregir ejercicios en tiempo real.

La Inteligencia Artificial sigue expandiendo sus capacidades hacia actividades que hasta hace poco parecían reservadas exclusivamente para las personas. Ahora, un grupo de universitarios de Estados Unidos presentaron una herramienta capaz de observar cómo se ejercita un usuario, detectar errores de ejecución y ofrecer correcciones inmediatas.

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El desarrollo se llama BioCoach y fue creado por investigadores de la Universidad de Drexel y la Universidad Estatal de Michigan. El sistema utiliza Inteligencia Artificial, visión computarizada y análisis biomecánico para evaluar movimientos corporales durante la práctica deportiva y generar recomendaciones para mejorar la técnica.

Aunque sus creadores aclaran que la tecnología no busca reemplazar a los profesionales humanos , el proyecto reavivó el debate sobre hasta dónde puede llegar la automatización.

La herramienta fue diseñada para observar a una persona mientras realiza ejercicios físicos y evaluar la calidad técnica de cada movimiento . Para lograrlo, utiliza modelos avanzados de visión artificial capaces de identificar posiciones corporales y rangos de movimiento.

El sistema estudia en tiempo real el comportamiento de diferentes partes del cuerpo, incluyendo hombros, rodillas, tobillos, muñecas, caderas y columna vertebral. A partir de esos datos genera observaciones precisas sobre la ejecución del ejercicio.

Por ejemplo, en lugar de emitir comentarios genéricos, la IA puede indicar que una persona necesita aumentar la flexión del codo, corregir la posición de las rodillas durante una sentadilla o modificar la alineación de la espalda para evitar sobrecargas.

Los investigadores entrenaron el modelo utilizando más de 2.000 videos de ejercicios y miles de anotaciones técnicas realizadas por especialistas. Esa base de datos permitió que la herramienta aprendiera patrones de movimiento correctos e incorrectos.

Según los desarrolladores, el objetivo principal es brindar una experiencia similar a la de un entrenador personal, pero mediante un sistema automatizado capaz de ofrecer devoluciones inmediatas durante la práctica.

Uno de los argumentos más fuertes detrás de BioCoach es la prevención de lesiones. Los investigadores explicaron que muchas personas realizan actividad física sin acompañamiento profesional y terminan adoptando posturas incorrectas o ejecutando movimientos que pueden ser peligrosos. Con el tiempo, esos errores pueden derivar en problemas musculares o articulares.

biocoac

¿Puede una IA reemplazar a un profesor de educación física?

La pregunta aparece de manera inevitable cada vez que surge una nueva herramienta de Inteligencia Artificial. Los responsables de BioCoach aseguran que la tecnología fue concebida como un complemento y no como un sustituto de los entrenadores humanos. De hecho, remarcan que existen aspectos del aprendizaje y del acompañamiento deportivo que siguen dependiendo de la interacción humana.

El avance de este tipo de sistemas genera interrogantes en el ámbito educativo y deportivo. Estas herramientas pueden resultar útiles para evaluar el rendimiento motor, diseñar programas personalizados y optimizar procesos de aprendizaje.

Pero, también advierten sobre la importancia de mantener el componente humano en la enseñanza. La empatía, la motivación, la contención emocional y la capacidad para interpretar contextos siguen siendo elementos difíciles de replicar mediante algoritmos.

centro de datos - inteligencia artificial

Actualmente, la Inteligencia Artificial ya se utiliza para analizar rendimiento, estudiar tácticas, prevenir lesiones, monitorear cargas de entrenamiento y optimizar procesos de recuperación física. Grandes equipos profesionales de distintas disciplinas incorporan sistemas de análisis automatizado para obtener ventajas competitivas.

Al mismo tiempo, cada vez más investigaciones exploran la aplicación de estas tecnologías en ámbitos educativos. 2026 muestra un crecimiento sostenido del interés por integrar herramientas de IA en la formación de docentes y entrenadores.

Por ahora, BioCoach sigue siendo un prototipo académico. Sus creadores presentaron oficialmente el proyecto durante la Conferencia sobre Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones 2026, uno de los encuentros científicos más importantes del sector tecnológico.

Aunque todavía falta tiempo para que sistemas de este tipo lleguen masivamente a gimnasios, escuelas o clubes, el proyecto muestra cómo la Inteligencia Artificial empieza, de a poco, a ingresar en espacios donde la observación humana parecía insustituible.