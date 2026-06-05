Del espacio a la inteligencia artificial: la agenda tecnológica que impulsa la defensa argentina

Se llevó a cabo la segunda jornada del Ciclo de Innovación y Tecnología para la Defensa (CTID+i), una iniciativa del Ministerio de Defensa que articula a las Fuerzas Armadas con el sistema científico-tecnológico, universidades y empresas.

La jornada dedicada a capacidades espaciales fue la segunda de las previstas para este año dentro del CTID+i.

El desarrollo de capacidades espaciales empieza a consolidarse como uno de los ejes centrales en la agenda de la defensa argentina, con impacto directo en la tecnología, la industria y la gestión de información estratégica.

Ese fue el foco de la segunda jornada del Ciclo de Innovación y Tecnología para la Defensa (CTID+i), una iniciativa del Ministerio de Defensa que articula a las Fuerzas Armadas con el sistema científico-tecnológico, universidades y empresas. El encuentro se realizó en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), con participación de la Facultad de Ingeniería del Ejército.

A lo largo de 17 exposiciones, se abordaron temas vinculados al desarrollo de satélites de observación, vectores de lanzamiento, comunicaciones seguras y procesamiento de datos geoespaciales. En ese marco, se presentaron avances en microsatélites, constelaciones en órbita baja y sistemas de vigilancia aeroespacial, con aplicaciones en el control de fronteras, recursos naturales e infraestructuras críticas.

El programa busca identificar capacidades estratégicas y fomentar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en áreas de interés para la defensa, con eje en tecnologías de doble uso.

El encuentro se realizó en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), con participación de la Facultad de Ingeniería del Ejército.

Uno de los ejes transversales fue la necesidad de fortalecer la autonomía tecnológica. En un contexto internacional donde el acceso, procesamiento y resguardo de datos se vuelve cada vez más relevante, especialistas coincidieron en la importancia de consolidar capacidades nacionales que permitan reducir la dependencia externa y sostener desarrollos propios.

La jornada también reflejó la articulación creciente entre el sistema científico-tecnológico, el sector de la defensa y el entramado productivo. En ese sentido, participaron organismos como la CONAE, ARSAT, CITEDEF e INVAP, junto a empresas tecnológicas como VENG, Space Sur y Ascentio Technologies, que expusieron proyectos vinculados a comunicaciones espaciales, plataformas satelitales y arquitecturas de operación basadas en datos.

Durante el cierre, el secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Mario Katzenell, destacó la importancia de promover estos espacios de intercambio, mientras que el rector de la UNDEF, Julio Spota, subrayó la necesidad de sostener una visión de largo plazo que articule formación, conocimiento y desarrollo estratégico.

La jornada dedicada a capacidades espaciales fue la segunda de las previstas para este año dentro del CTID+i. La agenda contempla además encuentros sobre inteligencia artificial y analítica predictiva, materiales avanzados y sistemas autónomos, con el objetivo de consolidar espacios de intercambio entre actores académicos, científicos, industriales y de la defensa.