Donald Trump flexibiliza las restricciones a Anthropic y habilita el regreso parcial de Mythos

La administración estadounidense autorizó nuevamente el acceso al modelo de ciberseguridad para más de 100 agencias y empresas. Fable 5, en cambio, sigue sin recibir el visto bueno.

Dos semanas después de ordenar el retiro de los modelos de ciberseguridad Claude Mythos 5 y Fable 5, la administración de Donald Trump comenzó a dar marcha atrás con parte de las restricciones impuestas a Anthropic .

De acuerdo con información publicada por Semafor y Reuters, el Gobierno estadounidense autorizó a la compañía a volver a ofrecer Claude Mythos 5 a más de 100 agencias gubernamentales y empresas de Estados Unidos . La medida también alcanza a empleados no estadounidenses que trabajen en esas organizaciones, así como al personal extranjero de la propia Anthropic, que había quedado excluido por la prohibición original.

La decisión fue comunicada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en una carta dirigida al director de computación de Anthropic, Tom Brown. "He determinado que existen las salvaguardas adecuadas para permitir que ciertos socios de confianza accedan al modelo Claude Mythos 5 ", escribió el funcionario, según la misiva a la que accedió Semafor.

La nueva directiva no incluyó a Fable 5 , una variante de Mythos 5 que había sido lanzada de forma amplia apenas unos días antes de la prohibición y que, según la empresa, incorporaba medidas de seguridad adicionales.

Sin embargo, ambos modelos fueron retirados del mercado luego de que, presuntamente, investigadores de seguridad lograran eludir esas protecciones. Anthropic no realizó comentarios inmediatos sobre la decisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnthropicAI/status/2070665903440871779&partner=&hide_thread=false Since June 12, we’ve been working closely with the US government to restore access to Claude Mythos 5 and Fable 5. Today, the government notified us that Mythos 5, our strongest cybersecurity model, can be redeployed to a set of US organizations that operate and defend critical… — Anthropic (@AnthropicAI) June 27, 2026

La compañía confirmó el cambio de postura del Gobierno estadounidense a través de una publicación en X: "Desde el 12 de junio, hemos estado trabajando estrechamente con el gobierno de EEUU para restablecer el acceso a Claude Mythos 5 y Fable 5. Hoy, el gobierno nos notificó que Mythos 5, nuestro modelo de ciberseguridad más robusto, puede volver a implementarse en un conjunto de organizaciones estadounidenses que operan y defienden infraestructuras crítica".

"Estamos restableciendo el acceso para estas organizaciones rápidamente y continuamos trabajando con el gobierno para ampliar el acceso a Mythos 5 y que Fable 5 vuelva a estar disponible para uso general", sentenciaron desde la compañía.

Donald Trump extiende su control sobre los modelos IA

Otra empresa que se vio atravesada por el cambio de estrategia de Trump y la mayor intervención sobre la industria de la IA fue OpenAI que debió modificar la estrategia de lanzamiento de GPT-5.6, su próximo modelo de inteligencia artificial de frontera, luego de que el la gestión del republicano exigiera revisar previamente sus capacidades antes de autorizar una distribución más amplia.

Según reveló el medio especializado The Information, el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, informó esta semana a los empleados que el acceso inicial al modelo será aprobado "cliente por cliente" durante una etapa de prueba. Si ese proceso concluye sin inconvenientes, OpenAI prevé habilitar el modelo para el público general "un par de semanas después".

De acuerdo con la publicación, distintas agencias del Gobierno estadounidense participaron en la planificación del lanzamiento además de evaluar el modelo antes de su debut. Entre ellas se encuentran la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Política Científica y Tecnológica, que habrían impulsado un esquema de acceso limitado durante la primera fase.

La medida representa un cambio respecto de la estrategia que OpenAI había mantenido en sus lanzamientos anteriores, cuando los nuevos modelos quedaban disponibles de manera prácticamente simultánea para la mayoría de los usuarios.