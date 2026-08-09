Benjamín Netanyahu desafía a Donald Trump y rechaza el plan de 15 puntos para desarmar a Hamás

El primer ministro israelí aseguró que no habrá retirada de Gaza hasta que Hamás entregue todas sus armas, pese al acuerdo impulsado por Washington.

Benjamín Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos impulsado por Donald Trump para Gaza y advirtió que Israel no retirará sus tropas de la Franja hasta que Hamás entregue todas sus armas . El primer ministro israelí confirmó además que mantiene conversaciones con Estados Unidos para intentar modificar los puntos que considera inaceptables.

En un mensaje difundido este domingo, Netanyahu dejó clara su posición frente al acuerdo que había sido presentado por Trump como un avance para poner fin a la guerra. El Gobierno israelí rechazó el documento y estableció el desarme total de Hamás como condición para cualquier retirada militar.

“ Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo ‘desarme de Hamás’, me refiero tanto a las armas pesadas como las no pesadas: todas las armas”, afirmó el primer ministro israelí.

Netanyahu explicó que Israel continúa dialogando con la administración estadounidense después de haber comunicado sus objeciones al proyecto. Según el mandatario, Washington presentó distintas alternativas, aunque algunas de ellas no son aceptables para su Gobierno.

“ Tienen ideas; algunas de ellas son aceptables y otras no y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas cosas ”, sostuvo. Y agregó: “ La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses ”.

También reiteró una de sus principales posiciones políticas y aseguró que mientras él continúe al frente del Gobierno no habrá un Estado palestino.

Qué establece el plan impulsado por Trump

La postura de Netanyahu se conoce después de que Trump anunciara el 31 de julio avances en su propuesta para poner fin a la guerra. El proyecto contempla un proceso de desarme gradual de Hamás y una retirada de las tropas israelíes de Gaza también por etapas.

Según el acuerdo, Hamás entregaría progresivamente sus armas al Comité Nacional, un panel integrado por tecnócratas palestinos que asumiría la administración cotidiana de la Franja en reemplazo del movimiento islamista, que gobierna el territorio desde 2007.

El documento establece además que Israel debe “completar plenamente y sin demora” los compromisos que todavía tenga pendientes y contempla el “cese de las operaciones militares”.

Donald Trump impulsa un plan de 15 puntos para Gaza que contempla el desarme de Hamás y una retirada progresiva de las tropas israelíes.

Uno de los puntos centrales del pacto establece que el desarme de Hamás y la retirada israelí están vinculados y deberían concretarse por fases, siguiendo un calendario que todavía debe ser acordado.

El diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, director general de la Junta de Paz para Gaza, había mencionado precisamente esa condición al anunciar los avances: “La retirada debe ir a la par con el desarme”.

Hamás sostiene su compromiso con el acuerdo

Mientras Netanyahu confirmó el rechazo israelí al documento, desde Hamás aseguraron que el grupo mantiene su compromiso con el acuerdo alcanzado en El Cairo diez días atrás.

Basem Naim, uno de los altos cargos de la organización, pidió a los mediadores y a Estados Unidos que presionen al Gobierno israelí para cumplir con los compromisos establecidos y evitar que el proceso quede bloqueado.

“Esperamos que los mediadores y Estados Unidos, en calidad de garante, presionen a Netanyahu y a su Gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstaculicen el proceso por motivos políticos y electorales internos, poniendo así en peligro la seguridad y la estabilidad de la región”, afirmó, según Reuters.

La organización ya había advertido que su disposición a entregar las armas estaba condicionada al cumplimiento de los compromisos asumidos por Israel después del alto el fuego. Ghazi Hamad, integrante del equipo negociador de Hamás, lo había resumido de esta manera: “Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos”.

La propuesta contempla un desarme gradual de Hamás y una retirada israelí de Gaza por fases.

La presión de la extrema derecha sobre Netanyahu

El rechazo del primer ministro también expone las tensiones dentro de su propia coalición. Algunos de los integrantes más radicales de su Gobierno se oponen a cualquier concesión en Gaza y consideran insuficiente el plan presentado por Washington.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, había calificado el acuerdo como “inaceptable”, mientras que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, respaldó públicamente la posición de Netanyahu: “Fuimos a la guerra con un objetivo central: la destrucción de Hamás”, afirmó Smotrich en un comunicado. Y agregó: “El ejército no puede retirarse ni un milímetro de la franja de Gaza”.

El ministro también sostuvo que la reconstrucción del enclave palestino no debería comenzar hasta que se concrete “el desmantelamiento y la desmovilización completos de Hamás”.

Netanyahu intenta equilibrar su alianza con Trump

Pese al rechazo del plan, Netanyahu buscó destacar su relación con el presidente estadounidense. Trump continúa siendo uno de sus principales aliados internacionales, pero el desacuerdo sobre Gaza abre un nuevo frente entre ambos gobiernos.

Netanyahu atraviesa además una campaña electoral mientras intenta mantener el respaldo de Trump y el apoyo de su coalición.

“Aprecio enormemente al presidente Trump, es el mejor de nuestros amigos en la Casa Blanca”, afirmó Netanyahu durante su mensaje, en el que también repasó otros conflictos abiertos para Israel en Medio Oriente, entre ellos las tensiones con Irán y Líbano.

El escenario también está atravesado por la política interna israelí. Netanyahu se encuentra en campaña para buscar la reelección en los comicios previstos para el 27 de octubre, mientras enfrenta las presiones de los ministros de extrema derecha de su Gobierno y, al mismo tiempo, las exigencias de Washington.

Trump, por su parte, busca avanzar hacia el final del conflicto en Gaza en un momento en que la guerra también generó costos políticos para su administración, a menos de tres meses de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

Así, el rechazo israelí al plan de 15 puntos vuelve a poner en duda el futuro de las negociaciones. La principal diferencia pasa por el orden y las condiciones del desarme de Hamás y la retirada israelí, dos medidas que el acuerdo presentado por Trump plantea como procesos vinculados y graduales.