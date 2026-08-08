EEUU planea enviar u$s1.000 millones para asistir a Colombia en seguridad tras la asunción de Abelardo De La Espriella + Agregar ámbito en









Se trata de una decisión del Departamento de Estado de EEUU. El fin es revitalizar la relación entre EEUU y Colombia, a la vez de profundizar la cooperación en materia de economía.

De la Espriella, quien nunca antes ocupó ‌un cargo de elección popular, se impuso en la segunda vuelta en junio. ADLE

El Departamento de Estado de EEUU anunció en las últimas horas que la administración del presidente Donald ‌Trump planea proporcionar un monto cercano a los u$s1.000 millones en asistencia de ‌seguridad al nuevo gobierno de Colombia, ya en manos de Abelardo De La Espriella.

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"Como piedra angular de esta renovada alianza, EEUU, en colaboración con el Congreso, tiene previsto anunciar una ayuda de u$s1.000 millones como parte de un paquete de seguridad para apoyar a la administración del presidente De ‌La Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

EEUU asistiría a Colombia en seguridad por u$s1.000 millones, tras el nuevo gobierno Para Washington el nuevo paquete demuestra el compromiso de revitalizar la relación entre EEUU y Colombia, a la vez de profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía. De La Espriella, un abogado de derecha de 48 años, asumió ‌el viernes como nuevo presidente de Colombia, ratificando sus promesas de 'mano dura' para combatir los grupos armados ilegales y el narcotráfico, a la par de medidas de austeridad fiscal para impulsar el crecimiento de la economía del país.

El entrante mandatario, quien nunca antes ocupó ‌un cargo de elección popular, se impuso en la segunda vuelta en junio con promesas de reprimir a los grupos armados, reducir el tamaño del Estado hasta ‌en un 40% y reactivar el sector de petróleo y gas.

De La Espriella anunció en su discurso de posesión ante las tropas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que Colombia ingresará ‌al Escudo de las Américas, una iniciativa multinacional de cooperación militar contra el crimen liderada por EEUU.

La iniciativa busca revitalizar la relación entre EEUU y Colombia, tras la salida de Gustavo Petro. Abelardo De la Espriella asumió en Colombia y prometió una "transformación profunda" para construir la "Patria Milagro" Abelardo De la Espriella juró este viernes como nuevo presidente de Colombia en reemplazo de Gustavo Petro. En su primer mensaje a la Nación, anticipó que buscará llevar adelante "la transformación más profunda" en la historia del país, afirmó que comienza el tiempo "de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad" y le cerró la puerta al diálogo con las organizaciones armadas. El presidente Javier Milei estuvo presente en la asunción. El acto de asunción se llevó a cabo, por primera vez en la historia, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), en lugar del Capitolio Nacional, sede del Congreso, en Bogotá. Allí, el presidente del Parlamento, Honorio Henríquez, le tomó juramento a De la Espriella y le colocó la banda presidencial, sin la ceremonia de traspaso de por medio. “He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”, señaló minutos después en su discurso inicial como presidente de Colombia, en el que marcó las pautas de lo que será su gobierno: “Desde Cali, envío un mensaje firme al pueblo colombiano: ha comenzando el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”.