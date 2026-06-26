OpenAI retrasa el lanzamiento de GPT-5.6 por presiones del gobierno de Donald Trump

Tal como estipuló el líder republicano en la orden ejecutiva del 2 de junio, el gobierno estadounidense revisará previamente las capacidades del nuevo modelo. El antecedente de Claude Mythos y las preocupaciones por la ciberseguridad en la era de la IA.

OpenAI se vio obligado a cambiar la estrategia de lanzamiento de GPT-5.6 , su próximo modelo de inteligencia artificial de frontera, luego de que el gobierno de Donald Trump exigiera revisar previamente sus capacidades antes de habilitar un despliegue más amplio. Según trascendió, el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, comunicó esta semana al personal que el acceso inicial al modelo será aprobado "cliente por cliente" durante un período de prueba. Si esa etapa resulta satisfactoria, la empresa prevé extender el lanzamiento al público general "un par de semanas después".

La decisión marca un cambio significativo respecto de la política que OpenAI venía aplicando hasta ahora. En lanzamientos anteriores, los nuevos modelos se habilitaban de forma prácticamente simultánea para la mayoría de los usuarios.

En esta oportunidad, GPT-5.6 tendrá un despliegue escalonado por preocupaciones vinculadas a la seguridad nacional y al potencial uso indebido de sistemas de IA de alta capacidad.

De acuerdo al medio especializado The Information, además de revisar el modelo antes de su estreno, distintas agencias estadounidenses colaboraron con OpenAI en la planificación del lanzamiento. Entre ellas figuran la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Política Científica y Tecnológica , que habrían impulsado la idea de un acceso limitado durante la primera etapa.

La decisión también refleja un giro - el más reciente - de Trump en referencia a su postura sobre el rol de su gobierno. Si bien inicialmente defendía una menor intervención estatal en el desarrollo de la inteligencia artificial, en los últimos meses promovió una mayor supervisión sobre los modelos más avanzados.

A comienzos de este mes, Trump firmó una orden ejecutiva que establece que determinadas empresas de IA presenten voluntariamente sus nuevos modelos al Gobierno para que sean evaluados antes de su lanzamiento público.

OpenAI admite que no es su estrategia ideal

En el informe interno revelado por The Information, Sam Altman calificó la situación como un "momento extraño" debido a la ausencia de un marco regulatorio específico para este tipo de tecnologías.

Allí también explicó que el Gobierno está autorizando el acceso a GPT-5.6 "cliente por cliente", un mecanismo que la empresa acepta de manera transitoria, aunque no considera adecuado para el largo plazo.

"Hemos dejado claro al Gobierno de EEUU que este no es nuestro modelo preferido a largo plazo, y trabajaremos con ellos y con otros actores del sector para alcanzar un enfoque más sostenible en futuros lanzamientos", escribió Altman.

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Por su parte, la Casa Blanca evitó profundizar sobre el tema y únicamente señaló a CNN que "continúan colaborando con los laboratorios de IA de frontera para desarrollar enfoques compartidos".

El antecedente de Anthropic

El esquema que ahora adoptará OpenAI guarda similitudes con una estrategia que Anthropic implementó a comienzos de este año. La empresa decidió restringir el acceso a su modelo más avanzado para ciberseguridad, Claude Mythos, que solo quedó disponible para un grupo reducido de socios a través del programa Proyecto Glasswing.

Anthropic justificó esa decisión al sostener que el modelo era demasiado potente y que una liberación masiva podía facilitar usos maliciosos. Desde entonces, esa postura abrió un debate dentro de la industria entre quienes la interpretan como una medida de seguridad y quienes la consideran una estrategia de posicionamiento comercial.

Tiempo después, la empresa puso a disposición Fable 5, un modelo desarrollado desde las características de Mythos, aunque con restricciones sobre temas sensibles. Sin embargo, estos límites no bastaron, y el gobierno de Trump también somete a escrutinio las capacidades de la herramienta, antes de su normalización de cara al usuario.