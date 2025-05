Dubai rompe récord: 1.500 drones brillan por $DOGS y Notcoin en Token2049

Un total de 1.500 drones LED se alzaron sobre el cielo nocturno de Madinat Jumeirah, formando imágenes icónicas relacionadas con la comunidad cripto y TON (The Open Network), incluyendo un gigantesco hueso luminoso, símbolo del token $DOGS , que les valió el récord mundial al "mayor diseño aéreo en forma de hueso creado por drones multirrotor".

El show comenzó puntualmente a las 7:30 p.m. del 1 de mayo, con la aparición sincronizada de los logos de TON, $DOGS y Notcoin, que luego se fusionaron en el emblema del evento TOKEN2049. A continuación, los drones dibujaron el logo de Telegram y celebraron su hito de alcanzar 1.000 millones de usuarios.

La escena evolucionó hacia un logo palpitante de Notcoin junto a su frase icónica “Probably Nothing”. Luego, el cielo fue tomado por un enorme hueso resplandeciente acompañado de la frase “Who let the DOGS out”, lema no oficial de la mayor comunidad meme de TON.

El gran final mostró una imagen gigantesca de “Spotty”, la mascota de $DOGS, basada en una ilustración original de Durov creada para una subasta benéfica.

Más que una hazaña técnica, el evento fue una muestra pública del avance tangible de las comunidades cripto en Telegram, demostrando cómo los proyectos Web3 están saliendo de las plataformas digitales para generar impacto real en el mundo físico.

Desde memecoins virales como $DOGS hasta tokens gamificados como Notcoin, el ecosistema de TON se está consolidando como una vía de adopción masiva a través del humor, la accesibilidad y el sentido de comunidad.

Analistas del sector ven este espectáculo como un ejemplo de cómo los proyectos blockchain pueden romper su burbuja e involucrar a nuevas audiencias mediante el arte, la cultura y experiencias inmersivas.