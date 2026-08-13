Spotify cambia las reglas para la música creada con IA: qué significa el nuevo aviso "AI Persona"

El nuevo distintivo aparecerá en perfiles, búsquedas y listas para informar cuándo la identidad pública de un artista fue generada de manera artificial.

Spotify va a empezar a identificar desde septiembre a perfiles cuya identidad artística parezca creada con Inteligencia Artificial y limitará su alcance.

Spotify anunció una nueva herramienta que busca diferenciar a los artistas humanos de aquellos cuya identidad fue creada mediante Inteligencia Artificial . La plataforma planea mostrar desde mediados de septiembre una etiqueta denominada “AI Persona” en determinados perfiles, resultados de búsqueda y canciones.

La medida fue comunicada oficialmente por Spotify el 11 de agosto y forma parte de una serie de cambios que la compañía viene implementando para aumentar la transparencia alrededor de la Inteligencia Artificial y de quién está detrás de la música que escuchan los usuarios.

El nuevo aviso no significa que una canción haya sido necesariamente creada íntegramente con IA . Ese es uno de los puntos centrales de la modificación. Spotify diferencia entre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial durante el proceso creativo y la existencia de un artista o personaje cuya identidad y existencia es generada por IA .

La etiqueta AI Persona estará destinada a identificar perfiles de artistas cuya identidad es generada por Inteligencia Artificial y que no represente a una persona real. El aviso podrá aparecer directamente en el perfil del artista , dentro de la sección de información, en los resultados de búsqueda y también junto a las canciones. El objetivo es que una persona que encuentre un artista virtual o generado mediante IA pueda saberlo antes de asumir que detrás del perfil existe una persona real.

La empresa tomó esta decisión después de recibir comentarios de usuarios que manifestaron su disconformidad al descubrir que determinados perfiles que parecían corresponder a artistas humanos en realidad eran generados mediante Inteligencia Artificial. Spotify sostiene que la confianza entre artistas y oyentes depende también de conocer quién está detrás de la identidad que aparece en la plataforma.

La aparición de la etiqueta no significa que Spotify vaya a eliminar automáticamente las canciones asociadas con una AI Persona. La empresa tomó otra decisión: no incluir a las AI Personas en sus recomendaciones editoriales ni algorítmicas.

Esto significa que la música de esos perfiles no aparecerá normalmente en determinadas recomendaciones personalizadas de los usuarios. Existe, sin embargo, una excepción importante. Si un usuario sigue voluntariamente a una AI Persona, Spotify podrá seguir mostrando su música dentro de las recomendaciones relacionadas con ese artista.

Cómo decidirá Spotify qué perfiles son AI Personas

La plataforma no dependerá únicamente de lo que declare cada artista. Desde el anuncio, Spotify habilitó la posibilidad de que los propios artistas informen voluntariamente desde Spotify for Artists que su perfil representa una AI Persona.

La empresa dijo que busca fomentar esa transparencia, pero aclaró que no se basará exclusivamente en la autodeclaración. Spotify también revisará perfiles para detectar aquellos cuya identidad pública parezca representar a personajes realistas generados mediante Inteligencia Artificial.

Además, la empresa contempla un mecanismo para corregir posibles errores. Si Spotify determina que un perfil corresponde a una AI Persona y coloca la etiqueta, el artista recibirá una notificación y tendrá la posibilidad de declararlo voluntariamente o apelar la decisión. La compañía también anticipó que durante los próximos meses permitirá que los propios usuarios informen perfiles que consideren generados por IA para que sean analizados.

Un cambio importante en Spotify

La AI Persona no es una medida aislada. Spotify presentó durante 2026 varias herramientas relacionadas con la autenticidad y la transparencia de los perfiles musicales. Una de ellas es Verified by Spotify, un distintivo destinado a señalar perfiles que cumplen determinados criterios de autenticidad.

Según la empresa, ya hay cientos de miles de perfiles verificados y la mayoría corresponde a artistas independientes. Spotify afirma que representan más del 99% de los artistas que sus usuarios buscan activamente.

También está Artist Profile Protection, que permite a los artistas revisar y aprobar determinados lanzamientos enviados a Spotify con el objetivo de evitar que música de terceros sea atribuida incorrectamente a sus perfiles.

La plataforma también sostiene que sus algoritmos están siendo ajustados para favorecer a artistas humanos y reducir la presencia de spam, contenido de baja calidad o publicaciones generadas masivamente sin un aporte creativo significativo en las recomendaciones.

El cambio llega en un momento en el que la música generada con Inteligencia Artificial crece dentro de los servicios de streaming y resulta cada vez más difícil distinguir, solamente por el sonido, si detrás de una canción existe un intérprete humano.

Para los usuarios de Spotify, la modificación será visible principalmente a partir de mediados de septiembre, cuando empiecen a aparecer los primeros distintivos. Para los artistas, en cambio, el proceso ya empezó: desde el 11 de agosto pueden informar voluntariamente si su perfil representa una identidad generada mediante IA.