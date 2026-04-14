El primer Airbus con tecnología Starlink: cuándo será su llegada al aire

La aerolinea que permitirá conexión satelital en pleno viaje promete completar su flota, de cara a los próximos años.

Virgin Atlantic adelantó su cronograma de conectividad a bordo e iniciará antes de lo previsto la incorporación de Wi-Fi satelital Starlink en vuelos de larga distancia. La compañía redefine tiempos de implementación y fija una fecha para el debut del servicio.

La aerolínea comunicó el 12 de abril de 2026 que el primer Airbus A350 equipado con este sistema entrará en operación en mayo . La ruta elegida para el estreno conectará Londres-Heathrow (LHR) con Nueva York (JFK). La empresa modificó su planificación original, que ubicaba el comienzo de las instalaciones en el tercer trimestre de 2026. El nuevo esquema adelanta varios meses el inicio del despliegue técnico en su flota.

El plan actualizado incluye a todos los Airbus A350 de la compañía dentro de la primera etapa de instalación. L a totalidad de estos aviones contará con Starlink hacia el inicio del verano en el hemisferio norte. La aerolínea reemplazó así el calendario anterior, que proyectaba completar este proceso hacia finales de 2027. El ajuste en los plazos impacta en la disponibilidad del servicio para rutas clave del Atlántico Norte.

El Airbus A350 es un avión de fuselaje ancho diseñado para vuelos de larga distancia , con capacidad para entre 300 y 410 pasajeros según su configuración. La aeronave ofrece una autonomía que supera los 15.000 kilómetros , lo que permite operar rutas intercontinentales sin escalas. Su estructura incorpora materiales avanzados como fibra de carbono, titanio y aleaciones livianas.

Los motores Rolls-Royce Trent XWB aportan mayor eficiencia en consumo de combustible y menores emisiones contaminantes en comparación con generaciones anteriores. La cabina incluye techos altos, compartimentos amplios y sistemas de aire renov ado cada pocos minutos.

El diseño también permite una menor altitud de cabina, lo que reduce la fatiga durante el vuelo. Estas características posicionan al A350 como uno de los modelos más utilizados por aerolíneas para rutas de larga distancia.

F-WWCF_A350_LBG_SIAE_2015_(18953559366)

Cronograma de la aerolínea 2026 y 2027

El esquema de implementación también contempla la incorporación progresiva de los Airbus A330neo. Aviones que completarán el proceso de instalación durante 2027. La empresa definió como objetivo alcanzar cobertura total con Starlink en toda su flota para ese mismo año. El plan abarca cada segmento de largo alcance operado por la aerolínea.

Virgin Atlantic presentó esta iniciativa en julio de 2025 junto con un programa de renovación más amplio. El proyecto incluye mejoras en salas VIP y actualizaciones en cabinas premium. La compañía incorporará por primera vez la Retreat Suite en los Boeing 787-9. Cada cabina Upper Class contará con ocho asientos bajo este nuevo diseño.

20230321_Virgin-Atlantic-Retreat-Suite_BSmithson_74

El Boeing 787 Dreamliner es un avión de fuselaje ancho orientado a vuelos de media y larga distancia, con capacidad para entre 242 y 330 pasajeros, según la versión. La aeronave cuenta con materiales compuestos en gran parte de su estructura, lo que reduce peso y consumo de combustible. Sus motores de última generación permiten menores emisiones y niveles de ruido. La cabina ofrece mayor presión y humedad, lo que mejora el confort en vuelos prolongados.

La empresa estimó que la conectividad alcanzará cerca de dos tercios del total de sus aeronaves. El avance del programa permitirá extender el acceso a internet en la mayoría de los vuelos intercontinentales. Además, estableció que el servicio será gratuito para los pasajeros desde el momento del embarque. El acceso incluirá conexión de alta velocidad durante todas las etapas del vuelo.

La aerolínea también modificará la configuración de la clase económica en estos aviones. La capacidad pasará de 192 a 127 asientos, con el objetivo de priorizar mayor espacio para los pasajeros. El programa de renovación interior comenzará en 2028.