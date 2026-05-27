Starlink sobre ruedas: el pack de conexión satelital en la ruta

El paquete ya se comercializa a través de distribuidores autorizados, con valores que rondan los $299.000 el kit completo para uso propio.

Starlink considera que ese avance podría modificar el acceso a internet móvil en rutas, zonas rurales y regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

La empresa de internet satelital Starlink lanzó en la Argentina un nuevo kit, pensado para vehículos y trayectos en movimiento. La compañía presentó el denominado Mini Car Pack , un producto diseñado para garantizar conexión en rutas, caminos rurales y zonas donde la señal de telefonía móvil resulta insuficiente o inexistente. El nuevo kit incorpora el sistema portátil Starlink Mini junto con accesorios oficiales para automóviles y camionetas.

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La firma de Elon Musk eligió a la Argentina como mercado exclusivo para este lanzamiento. Starlink acumula más de 700.000 clientes en el país y concentra el 25% de sus usuarios de América Latina. La empresa proyecta alcanzar el millón de suscriptores antes de fin de año, con un crecimiento semanal que ronda el 2%.

La empresa detectó además un uso diferente del servicio dentro del mercado argentino: el 70% de sus clientes emplea la conexión como servicio fijo domiciliario para actividades vinculadas con teletrabajo, educación y entretenimiento . La compañía sostiene una estrategia comercial basada en distribuidores oficiales y recomendaciones entre usuarios, sin recurrir a campañas tradicionales o influencers.

El Mini Car Pack apunta a un universo amplio de vehículos en circulación. Starlink estimó que existen 13 millones de automóviles, 3 millones de vehículos comerciales y 300.000 unidades rurales en el país. La compañía señaló que más de 15 millones de esas unidades carecen de conectividad más allá del teléfono móvil del conductor . El objetivo del nuevo producto consiste en transformar cada vehículo en un punto de acceso a internet móvil de alta velocidad.

La conectividad en movimiento constituye una de las apuestas centrales de Starlink para el mercado local. El kit busca responder a las necesidades de quienes recorren más de 1.800 ciudades unidas por rutas con señal móvil limitada o saturada. El sistema también apunta a usuarios actuales que ya transportan equipos Starlink Mini dentro de sus automóviles para conservar estabilidad en la conexión.

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Características del Starlink Mini Car Pack

El nuevo paquete para vehículos incorpora distintos elementos técnicos desarrollados para conexión satelital móvil. Starlink detalló las especificaciones oficiales del producto:

El kit incorpora además adaptadores oficiales para conectarse directamente a la energía del vehículo. Starlink mantuvo el mismo precio del paquete Mini tradicional pese a la inclusión de esos accesorios adicionales. La compañía intenta posicionar este producto como una solución de internet móvil para viajes, trabajo remoto y actividades rurales.

La empresa también remarcó cuestiones vinculadas con la seguridad vial. Starlink advirtió que la antena debe instalarse siempre fuera del habitáculo del vehículo. La compañía recordó que un uso incorrecto puede derivar en multas de hasta $400.000, retención del vehículo o problemas con la cobertura del seguro ante accidentes.

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Valores de Starlink en junio de 2026

Starlink en ocasiones plantea una bonificación que aplica durante los primeros tres meses de servicio en zonas seleccionadas. Luego de ese período, las tarifas recuperan su valor habitual. Los planes vigentes informados por la compañía son los siguientes:

La compañía también destacó el lanzamiento previo del kit Mini X Home en febrero. Ese producto ya suma alrededor de 45.000 usuarios en la Argentina. Starlink indicó que esa versión posee un valor más económico que el Mini tradicional y alcanza velocidades de hasta 200 MBps.

La expansión de la red satelital de SpaceX también incluye futuras mejoras tecnológicas. La empresa anticipó la llegada de satélites de tercera generación capaces de multiplicar la capacidad de tráfico y elevar las velocidades de conexión hasta 1 GBps.